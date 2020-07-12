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Маэстро Ион Суручану о коронавирусе в Молдове: Едем с женой за продуктами - из машины не выхожу
12.07.2020

По словам певца, раньше молдавские артисты только в Пост не работали, но кто знал, что Пост растянется на полгода.

Звезды молдавской эстрады из-за пандемии переживают нелегкие времена - ни концертов, ни свадеб, ни кумэтрий... И все это ведь длится с марта! Мы решили узнать, а как поживает сегодня маэстро нашей эстрады Ион Суручану.

- Артисты только в Пост не работают, но мы не ожидали, что пост будет полугодовым! - Ион Андреевич смеется, не теряет оптимизма. - Записал песню на итальянском языке, лиричная и очень мелодичная, позавчера записал еще одну песню Анатолия Кирияка. В студии работаю только со звукорежиссером, стараюсь, как можно меньше контактировать. Редко выезжаю в город по делам. Ну, как по делам? Едем с женой на базар, в магазины, я стараюсь из машины не выходить. У меня ведь не только возраст, но и диабет, значит, я в группе риска. Соблюдаю все меры безопасности, ношу маску...

- Можно сказать, что вы в отшельника превратились...

- Ну, а что теперь поделаешь?

- Вынужденный простой как-то отразился на вашем финансовом благосостоянии?

- Ну, как отразилось... Немного запасов было. Работы сейчас нет. Все, что было запланировано до осени, переносится на следующий год. Что здесь, что в Румынии, все переносится на 2021-й. Все, что касается, сентября-ноября, пока остается в планах. Пока остается...

- А если вас сейчас пригласят на какое-то массовое мероприятие и пообещают хороший гонорар?

- Нет, не приму приглашения. Конечно,простой сказывается. Но мы надеемся. что вернемся к нормальной жизни. Надеюсь, нас этот коронавирус хоть чему-то научит...

ЛЕОНИД РЯБКОВ


 
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