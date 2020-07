Абсолютно неизвестная информация для большинства

В годы войны Западная Украина была одним из худших мест для евреев. Мы вынуждены были искать убежище, иначе нам бы не удалось выжить. Мы - 38 человек - спустились в пещеру, куда ранее не ступала нога человека. Мы пришли туда практически без провизии, а на семью в сутки приходился всего один стакан воды. Мы фактически голодали, но выжили и теперь вернулись сюда, чтобы сказать этой пещере <спасибо>. Мы никогда не рассказывали о происшедшем никому, ведь в это просто невозможно поверить.

Воспоминания главных героев документального фильма No Place on Earth (<Нет места на земле>).

5 апреля 2013 г . в американский прокат вышла пронзительная и потрясающая документальная кинолента режиссера Джанет Табиас (США) (No Place on Earth) <Нет места на земле>), встреченная овациями вставшей с мест публики на сентябрьском (2012 г.) кинофестивале в Торонто.

Работа над экранизацией невероятного сюжета времен Второй мировой войны заняла около 6 лет, а в съемках - дабы дополнительно подчеркнуть остроту человеческих страданий и переживаний - принимаи участие не только непосредственные (хотя и сильно постаревшие) герои истории, но и профессиональные актеры.

Фильм посвящен удивительным судьбам 38 членов 5 еврейских семей - жителей сел Королевка и Стрелковцы Борщевского района Тернопольской области, - в октябре 1942 г. сумевших найти, пожалуй, единственное место (если не на Земле, то уж точно на территории Западной Украины), обеспечившее их защитой от преследования нацистов и полицаев.

Таким убежищем стали лабиринты и гроты пещерной системы Озерная общей протяженностью более 120 км - сначала пещера Вертеба, а затем Попова Яма.

Эти люди, в том числе дети и старики - в возрасте от 2-х до 76 лет , провели под землей суммарно 511 дней (из них 342 дня в Поповой Яме) и, сами того не осознавая, побили все мыслимые рекорды выживания в подобных условиях (официальный рекорд - 205 дней ).

На поверхность они поднялись 12 апреля 1944 г. , уверовав наконец в возможность возвращения к нормальной жизни на освобожденной от гитлеровцев родине. Но реальность оказалась куда более суровой: власти посчитали, что выжить они просто не могли, точнее, не имели права. К счастью, большинству героев фильма удалось избежать репрессий и эмигрировать в Северную Америку.

Поразительно, но мир узнал об их истории только через 60 лет после завершения вoйны - благодаря американскому спелеологу... Изучение загадок Поповой Ямы стало главным делом жизни американца Криса Николы. В 1993 г. бывший нью-йоркский полицейский и известный покоритель пещер Крис Никола стал одним из первых американцев, прибывших в Украину с целью изучения гигантской гипсовой пещерной системы Озерная. Особое внимание Криса привлекла Попова Яма, входящая в перечень десяти самых протяженных пещер мира.

Удивлению ветерана спелеологии, обнаружившего внутри официально неисследованных гротов следы жизни людей - пуговицы, обувь, надписи на стенах,искусственные простенки и многое другое - не было предела. В итоге изучение загадок и тайн Поповой Ямы стало едва ли не главным делом жизни американца.





Из бесед с местными жителями он узнал, что во время Второй мировой войны в пещерах прятались евреи, но об их судьбе никому ничего достоверно не было известно: высказывались лишь догадки, что все они погибли, однако некоторые старожилы предполагали, что кто-то все-таки смог выжить.

Крис потратил около 10 лет на изучение архивов, библиотек и информации в интернете, стремясь найти хоть какие-то сведения о загадочных обитателях украинской пещеры. Все поиски были тщетными, и только в декабре 2002 г. в конце туннеля забрезжил свет - пытливый исследователь неожиданно получил письмо от некоего Эда Вогеля. Тот утверждал, что его тесть, 74-летний Соломон Векслер, - один из тех, кто обитал в Поповой Яме.

Крис Никола немедленно связался с Вогелем и узнал, что Соломон живет неподалеку в Бронксе. Именно Соломон познакомил спелеолога с членами семей, прятавшихся от нацистов под землей, - Штермер, Додик, Китнер, Кавалок и Курц. Они и рассказали Крису о том, что Эстер - глава семейства Штермеров, осевших в Канаде еще в 1975 г., опубликовала небольшим тиражом воспоминания <Мы боролись за выживание>, посвященные трагической истории тех лет.

Вначале около 70 беженцев нашли приют в пещере Вертеба, не слишком пригодной для длительного проживания. Во-первых, здесь практически не было воды, во-вторых, место было слишком известным. Очень скоро немцы сюда наведались - в итоге рейда несколько человек погибли на месте, а многие попали в лапы гитлеровцев. Напоследок нацисты взорвали вход в пещеру, похоронив оставшихся в ней людей заживо.

Но 38 узникам Вертебы чудом удалось выбраться из завалов.

Им предстояло отыскать более надежное убежище; переселиться в Попову Яму посоветовал местный лесник Мунко Любодзин. Неприметный вход в пещеру располагался прямо на поляне возле ущелья, куда местные жители скидывали останки животных. В этой массивной пещере с источниками чистой воды, природной вентиляцией, отдельными <залами> для кухни и спален, а также с бесконечными лабиринтами запутанных проходов беженцы провели 344 дня.

Температура под сводами пещеры, погруженной в кромешную тьму, неизменно держалась на уровне 10 градусов, но никто из 38 обитателей этого подземелья ни разу не заболел. В качестве импровизированных фонарей они использовали пузырьки из-под лекарств, заполненные керосином.





<Это просто невероятно. Отправляясь в пещеру, я надел специальную обувь, чтобы избежать растяжений и травм, облачился в термобелье, позволяющее избежать гипотермии, специальный костюм и надежные перчатки. С собой у меня было 3 независимые источника освещения - таковы стандартные правила спелеологии. И все упомянутые меры предосторожности предпринимались только ради однодневного посещения пещеры, а эти люди без какой-либо подготовки, навыков и оборудования провели там почти год>, - вспоминает Крис Никола, опубликовавший в 2007 г. книгу <Тайна Поповой Ямы: история людей, переживших Холокост>.

Сырая темная пещера стала настоящим приютом для людей, бежавших от ужасов, ждавших их на поверхности. <Находясь под землей, мы ощущали себя в безопасности, поскольку знали - немцам или полицаям придется спускаться сюда по одному, а к этому они не были готовы. Мы отгородили себе один туннель, у нас были даже <кровати>, одеяла и подушки. Здесь мы и спали - и проводили за этим занятием очень много времени, ведь спящий человек не ощущает голода>, -вспоминают братья Шулим и Шломо Штермеры.

Обитатели пещеры спали по 15-20 часов (иногда и более) в сутки, сохраняя таким нехитрым способом энергию, необходимую для пополнения съестных запасов. Мужчинам регулярно приходилось выбираться наружу по ночам - они совершали набеги на поля за картофелем, свеклой и пшеницей, собирали в лесу орехи, грибы и ягоды, покупали или выменивали зерно у друзей, а также заготавливали дрова для отопления. Муку мололи на сделанных из камней жерновах.

<Нам приходилось выходить из пещеры, ведь без дров мы бы просто погибли. Мы валили по 10-15 деревьев, а затем пилили их на небольшие бревна длиной 1,2-1,5 метра так, чтобы их можно было опустить в пещеру. Это было самое опасное занятие, ведь нам приходилось сильно шуметь по ночам>, - рассказывает Шулим Штермер.

Несколько раз они оказывались на краю гибели. В июле 1943 г. немцы пригнали группу местных жителей, которые засыпали единственный выход из пещеры.

Мужчинам удалось найти скалистую узкую расщелину неподалеку от заблокированного выхода, и за три дня каторжного труда они расчистили проход, заодно укрепив стенки. После этого инцидента они не выходили на поверхность 6 недель, и немцы посчитали, что покончили с подземными жителями.

Кроме того, местные полицаи думали, что обитатели хорошо вооружены и соваться в подземные лабиринты смертельно опасно. <Это сыграло нам на руку - повезло еще и потому, что никто не знал плана этой пещеры>, - поясняет Шулим.

В ноябре 1943 г. мужчинам, вышедшим на поверхность забрать несколько купленных мешков зерна, пришлось спасаться от полицаев. Им удалось доставить продовольствие, а полицаи не решились преследовать их в пещере.

Едины и непобедимы.

Самым главным секретом выживания обитатели украинской пещеры считают вовсе не наличие воды и продовольствия, а небывалое чувство единства. <Думаю, мы спаслись только потому, что держались вместе. Мы не разбежались по разным углам. Кое-кто поступил именно так, и их уничтожили поодиночке. А мы держались группой, и, к счастью, нам удалось найти хорошее убежище>, - уверен Шломо.





12 апреля 1944 г. лесник бросил в пещеру бутылку с запиской - так обитатели Поповой Ямы узнали, что немцы отступили. <Невероятной казалась сама возможность свободно выйти наружу при свете дня и не бояться, что тебя убьют. Это было просто немыслимо. Узнав, что освобождены, мы испытали безграничную радость>, вспоминает Шулим.

В тот день в истории семьи Штермер и их друзей наступила новая эпоха - впоследствии эти люди нашли приют в Канаде и США, где обрели иную жизнь, разбросавшую их по всему североамериканскому континенту, - бывшие обитатели Поповой Ямы теперь живут в Виннипеге, Атланте, Кливленде, Нью-Джерси, Монреале, Филадельфии.

А в украинской пещере до сих пор остаются свидетельства того, что в годы войны мгла подземного мира была далеко не такой беспросветной, как перспектива существования на оккупированной земле. На ее сводах сажей выписаны имена всех ее обитателей, о чем ныне живущие не забывают и сегодня.

Дань памяти

В 2010 г. четверо бывших затворников Поповой Ямы приехали в Украину в сопровождении внуков, чтобы навестить пещеру, 66 лет назад сохранившую им жизнь, и произнести простое слово - <спасибо>.

Это: