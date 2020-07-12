Павел Филип ждет новых актов предательства от коллег

Павел Филип заявил – одному из депутатов Демпартии предложили миллион долларов. Понятно, что такая щедрость была не просто так, а в обмена на присоединение к парламентской группе Pro-Moldova.

Лидер ДПМ не захотел называть имя этого депутата. По словам Филипа, тот отказался от предложения.

– Депутату ДПМ предложили миллион долларов, за переход в Pro-Moldova, и он отказался. Было бы несправедливо называть его имя сейчас, так как он подал жалобу в Генеральную прокуратуру, - отметил Филип в телеэфире.

По его словам, еще кое-кто из депутатов вскоре может покинуть ДПМ в парламенте, так как в последнее время еще двое законодателей перестали посещать заседания фракции.

К нынешнему моменту 16 депутатов от Демократической партии покинули фракцию. Из них 14 присоединились к группе Pro-Moldova, и еще двое – к фракции партии «Шор».

Подготовил Михаил Генчу