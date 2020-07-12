В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса: Когда она попадет в Молдову?

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Здоровье
Сеченовский университет успешно завершил испытания первой в мире вакцины от коронавируса на добровольцах, заявил РИА Новости директор Института трансляционной медицины и биотехнологий университета Вадим Тарасов.
Клинические испытания велись с 18 июня. Саму вакцину разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
Первую группу добровольцев выпишут из больницы в среду, вторую — 20 июля.
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев в разговоре с РИА Новости отметил, что на данном этапе исследования ученым важно было показать безопасность вакцины для здоровья человека.
До начала клинических испытаний добровольцев подробно обследовали, в том числе проверили на отсутствие антител к коронавирусу. Затем их на две недели изолировали, чтобы не допустить инфицирования. После этого ученые провели иммунизацию.
Добровольцев разделили на две группы — участники первой получили одну дозу вакцины, второй — две. Все участники испытаний чувствуют себя отлично, подчеркнул Лукашев. Инъекция не вызвала негативной реакции организма, за исключением повышения температуры тела в первые дни после вакцинации.
В свою очередь, Тарасов отметил, что добровольцев ограничили в контактах с внешним миром еще до начала испытаний, чтобы исключить возможность заражения вирусом SARS-CoV-2.
По словам исследователя, изоляция сказалась на психологическом состоянии добровольцев. Так, в ходе исследования возникали конфликты, у добровольцев выросло эмоциональное напряжение, поэтому к работе привлекали психологов.
Павел МУНТЯН
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