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Здоровье
В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса: Когда она попадет в Молдову?
12.07.2020

Сеченовский университет успешно завершил испытания первой в мире вакцины от коронавируса на добровольцах, заявил РИА Новости директор Института трансляционной медицины и биотехнологий университета Вадим Тарасов.

Клинические испытания велись с 18 июня. Саму вакцину разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Первую группу добровольцев выпишут из больницы в среду, вторую — 20 июля.

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев в разговоре с РИА Новости отметил, что на данном этапе исследования ученым важно было показать безопасность вакцины для здоровья человека.

До начала клинических испытаний добровольцев подробно обследовали, в том числе проверили на отсутствие антител к коронавирусу. Затем их на две недели изолировали, чтобы не допустить инфицирования. После этого ученые провели иммунизацию.

Добровольцев разделили на две группы — участники первой получили одну дозу вакцины, второй — две. Все участники испытаний чувствуют себя отлично, подчеркнул Лукашев. Инъекция не вызвала негативной реакции организма, за исключением повышения температуры тела в первые дни после вакцинации.

В свою очередь, Тарасов отметил, что добровольцев ограничили в контактах с внешним миром еще до начала испытаний, чтобы исключить возможность заражения вирусом SARS-CoV-2.

По словам исследователя, изоляция сказалась на психологическом состоянии добровольцев. Так, в ходе исследования возникали конфликты, у добровольцев выросло эмоциональное напряжение, поэтому к работе привлекали психологов.

Павел МУНТЯН


 
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