Как в Кишиневе Путину за пять минут доставили из Гидигича домашнее вино - 20 литров!

А тогдашний президент страны Владимир Воронин отправил в Кремль две бочки вина по 500 литров каждая.

Владимир Колесниченко, директор гостиницы Jolly Alon, а в то время Seabeco, рассказал, как в 2002 году во время саммита глав стран-государств СНГ ему довелось принимать в своем отеле Владимира Путина. Президент России в Кишиневе отмечал свой 50-летний юбилей. Тогдашний президент Молдовы Владимир Воронин ему подарил ему хрустального крокодила. А в этот вечер состоялся ужин президентов Молдовы и России (тет-а-тет) в баре отеля Seabeco.

- Путин жил в государственной резиденции в двух шагах от нашей гостиницы, - вспоминает Владимир Иванович. - Пришел пешком, с охраной. Воронин вместе с мной ждал президента России у входа в гостиницу и представил ему меня. Мы поднялись на шестой этаж, там был бар, бильярд, все там приготовили. Сели за стол. Официант был Путина, не наш, наши только подносили блюда, а подавал их официант Путина. Я оставил Воронина с Путиным для разговора, а сам спустился вниз, чтобы выпить кофе. Тут подбегает охранник: "Владимир Иванович, вас срочно зовут наверх!"

Я зашел:

- Да, Владимир Николаевич?

- Слушай! - говорит Воронин. - Что ты тут батарею бутылок понаставил? Водка, виски, бренди... Вот Владимир Владимирович хочет попробовать домашнее вино! Ты можешь быстро организовать вино у Фороса?

При этих словах встрепенулся президент России:

- Не понял! Аж с Фороса?

-Нет, - отвечает ему президент Молдовы. - Это фамилия такая...

Владимир Колесниченко

Форосом был начальник МРЭО, полковник. Жил он на даче в Гидигиче и каждый год делал около семи тонн вина.

- Звоню ему, объясняю ситуацию, - продолжает Владимир Колесниченко. - Тот сначала не поверил. Я ему говорю: "Набери 4-5 пятилитровых бутылей разного вина..." Тот с мигалкой уже через пять минут был у меня!

Владимир Колесниченко разлил вина по кувшинам, принес:

- Тут белое вино, тут - красное, тут - розовое... - стал объяснять. - Вот саперави с мерло...

- Давай это!

Владимир Иванович подошел к Путину и стал наливать из кувшина в бокал.

- А в это время Владимир Владимирович взял с тарелки кусочек язычка, - вспоминает он. - Путин взял солонку и стал солить, смотрю, а соли на языке как снега! Думаю: "Может, задумался человек, а что-то ему говорить неудобно, не имею права"... Налил и ушел. Через несколько дней, когда все закончилось, все уехали, я поинтересовался у Воронина.

- Что ты знаешь! - ответил президент. - Я еще в Кремле, когда он на обед позвал, спросил его: "Почему ты так круто солишь?" "Знаю, что вредно, но не могу ничего с собой поделать!" - ответил президент России.

Владимир Колесниченко только спустился вниз и стал пить кофе, как его минут через пятнадцать опять зовут наверх.

- Путину понравилось это вино - мерло с саперави, купаж и понравилось белое, там тоже купажик был, - продолжает Владимир Иванович. - Договорись с Криково, чтобы тебе дали бочки по 500 литров каждая, отфильтровать вино, залить в бочки и я организую, отправим в Кремль. Так и сделали, отправили вино в Кремль...

Когда президентам подали кофе, Владимир Колесниченко опять поднялся к ним. Вместе спускались в лифте. Охрана бежала вниз по лестнице.

Вот такие часы Владимир Путин подарил Владимиру Колесниченко.Фото: ЛЕОНИД РЯБКОВ

- Уже внизу Путин говорит помощнику с чемоданчиком: "Дай мне образец" и назвал какое-то слово, - улыбается Владимир Иванович. - Тот достает деревянную упаковочку, такую красивую. а там часы. До сих пор эти часы у меня есть - именные путинские часы. Золотые, перламутровый циферблат, сумасшедше дорогие, наверное. С его подписью...

Именные часы от Путина.Фото: ЛЕОНИД РЯБКОВ

ЛЕОНИД РЯБКОВ