Основные препятствия в организации отпуска в Республике Молдова связаны с завышенными ценами, отсутствием знаний о местах, куда можно поехать, и с мнением о том, что есть мало мест, которые можно посетить.

Другие препятствия связаны с отсутствием мероприятий или инфраструктуры для семей с детьми, плохими условиями проживания, отсутствием мероприятий в посещаемых туристических местах, отсутствием мест для питания, плохим обслуживанием в заведениях или туристических точках и т. д. 33% респондентов, у которых в хозяйстве нет автомобиля, отметили, что его отсутствие затрудняет организацию отпуска в Республике Молдова.

Согласно исследованию, в целом молдаванам нравится посещать туристические места Молдовы (71%). Двое из трех молдаван предпочитают больше активный отдых, а треть - пассивноый отдых. Более половины респондентов организуют отпуск индивидуально (48%) и не взаимодействуют с туристическими агентствами. Среди пользователей интернета и диаспоры это число больше.

Один из четырех молдаван относится к типологии более консервативных туристов, которые избегают пробовать что-то новое и отдают предпочтение комфорту, известным вещам и хорошо организованному отпуску. Еще одна четверть респондентов является частью сегмента аллоцентриков, которые стремятся исследовать новые места и получать новый опыт. Этот сегмент больше предпочитает активный отдых и получает удовольствие от знакомства с новыми людьми или местными жителями.

79% респондентов были бы заинтересованы в использовании брошюры или приложения, которое содержало бы список туров, где каждый тур был бы рассчитан на 1-3 дня, содержало бы рекомендации по мероприятиям, местам и ценам. Половина респондентов (50%) готовы заплатить более 1000 леев за день отдыха в Республике Молдова: 1000 леев - подходящая цена, 1500 леев – дорого, но не откажутся платить.

Основные цели или ожидания туристов от отдыха за рубежом или в стране сводится к посещению родственников или семьи, открытию традиций, достопримечательностей, искусства и блюд, изучение разнообразия и характера людей, праздники на природе, изучение и понимание истории посещаемых мест. Меньше туристов хотят посещать музыкальные фестивали или музыкальные мероприятия, интегрироваться в сельскую местность, использовать местные продукты и испытать опыт сельской жизни.

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