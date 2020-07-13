Социолог Аркадий Барбарошие спутал берега. Но не берега Днестра и Прута, а берега бельцкого болота, в которое превращает северную столицу ее нынешний типа мэр Ренато Усатый.

Недавно Барбарошие заявил, что, если, мол, Игорь Додон чего-то там не предпримет к выборам президента, то финальная битва за инсигнии главы государства молдавского, якобы, состоится между Майей Санду и Ренато Усатым.

Мы знаем, что Санду – активное лобби Вашингтона, и, когда будет надо, деньги в партию «Действие и солидарность» польются весьма действенно и солидарно поставленным задачам. Народу хватит не только не предвыборную тушенку (привет Шору и его секте!) и сгущенку, но даже на бесплатную зеленку, чтобы залечить раны от последствий пьяных баталий на селе – вдруг объявится более рукастый сторонник другого кандидата. А мы знаем, как это в сёлах по пьяной лавочке происходит – в городе в последнее время благодаря смещению демографических акцентов случается то же самое.

Так вот, о Санду нам всё уже давно известно, и деньги ей помогут стать номером два, правда, никто ничего не может сказать о разрыве – мы считаем, что он будет большим.

Теперь об Усатом. Непонятно, зачем Барбарошие вообще приплел его к своему пространному пассажу, но ясно одно – финальная битва за железный трон состоится без него. Потому что за минувшие полгода, кроме лайвов непонятного содержания, кидания черных пакетов за забор администрации президента и поддержки радикального крыла комбатантов и под них подкрасившихся – ничем иным Усатый не запомнился.

Ах да, забыли – он еще спровоцировал несколько вспышек коронавируса у себя в Бельцах, попытавших быть умнее Минздрава. Как вообще кто-то мог довериться Усатому, если и Минздраву-то веры не всегда наберется?! Вот на этой загадке души молдавского народа и строится вся местная политика. Потому что, будьте уверенны, дезинформацию special from Аркадий Барбарошие подхватят многие, а поверят еще больше. Так что ждите интересных цифр в рейтингах и готовьте зеленку – Усатый любит кормить гопоту.

Автор: Николай Костыркин

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