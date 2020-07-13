13 Июля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Житель Кишинева собрал впечатляющую коллекцию автоминиатюр за 35 лет
13.07.2020

Хобби может быть полезным. Василий Таукчи всю жизнь трудится водителем, но любовь к машинам - это больше, чем просто любовь к езде и дорогам, это также и поражающий многих вирус коллекционирования. Вот уже более 35 лет Василий Таукчи собирает автоминиатюры.

Безусловно, в той или иной степени многие мужчины любят автоминиатюры, у многих были они в детстве, но коллекция Таукчи уникальна прежде всего своей массовостью - как минимум, для Молдовы, сообщает piataauto.md. Здесь представлен практически весь советский автопром - акцент сделан именно на нем.


 
Количество просмотров:
92
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.