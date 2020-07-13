Житель Кишинева собрал впечатляющую коллекцию автоминиатюр за 35 лет

Хобби может быть полезным. Василий Таукчи всю жизнь трудится водителем, но любовь к машинам - это больше, чем просто любовь к езде и дорогам, это также и поражающий многих вирус коллекционирования. Вот уже более 35 лет Василий Таукчи собирает автоминиатюры.

Безусловно, в той или иной степени многие мужчины любят автоминиатюры, у многих были они в детстве, но коллекция Таукчи уникальна прежде всего своей массовостью - как минимум, для Молдовы, сообщает piataauto.md. Здесь представлен практически весь советский автопром - акцент сделан именно на нем.