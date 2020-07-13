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Семья
Приднестровские Ромео и Джульетта: подростки ушли из дома на двое суток в знак протеста
13.07.2020

14-летний Андрей Балабан и 15-летняя Ангелина Бурнусуз, к счастью, живы и здоровы и уже находятся дома.

Тираспольским УВД были объявлены в розыск несовершеннолетние 14-летний Балабан Андрей и 15-летняя Бурнусуз Ангелина. Вечером 7 июля подростки ушли вдвоём из дома в селе Чобручи, где девочка находилась в гостях у дедушки, и не вернулись, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Спустя два дня, 10 июля, сотрудник Слободзейского РОВД нашёл несовершеннолетних. Как выяснилось, всё это время они находились в нежилом доме села Глиное, где раньше жила семья девочки.

- Маршрутка уже не ходила, Андрей не мог уехать домой, я предложила ему переночевать у нас, но мои мама и бабушка были против, - рассказала Ангелина.- Тогда мы решили убежать. Но мы бы все равно вернулись домой через пару дней!

Детей передали родителями. Розыск прекращён.

ЛЕОНИД РЯБКОВ


 
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