Она к нам приближается! Комета, открытая три месяца назад, «позирует» фотографам

В съемках этого небесного тела состязаются астрономы всей планеты и даже космонавт МКС. А еще яркие кадры сделал новосибирский фотограф [видео]

Эта фотография вызвала неподдельный восторг в Инстаграм. На свою страничку ее выложил новосибирский астрофанат Алексей Поляков.

Говорит, в Горный Алтай ехал не за кометой, но время выгодно совпало: его отдых в республике пришелся на те дни, когда космическая красавица была чудесно видна на ясном небе.

- Ее можно наблюдать и в Новосибирске, но на Алтае видимость лучше, поскольку он находится южнее, соответственно там Солнце проваливается за горизонт глубже и ночи стоят темнее. Это позволяет лучше видеть хвост, - не скрывая собственного восторга, рассказывает КП-Новосибирск Алексей Поляков.

Готовятся к приему первых посетителей. С 16 июля бассейнам разрешили возобновить работу при условии соблюдения противоэпидемиологических мер. Кроме того, сюда не пустят посетителей с симптомами COVID-19, хроническими болезнями или старше 63 лет.

В этом столичном бассейне почти все готово. Его уже наполнили, осталось расставить шезлонги. Минимальное расстояние - два метра, если речь не идет о членах одной семьи. На входе всем будут измерять температуру.

"Дезинфекция предусмотрена каждые два часа. Работникам раздадут защитные маски, перчатки и экраны", - рассказывает администратор гостиничного комплекса Илья Качук.

"У нас обязательно будет врач, он позаботиться о всех клиентах. Предусмотрены полная дезинфекция кухни, баров и так далее", - говорит администратор Михай Шендря.

Администраторы бассейнов не исключают повышения стоимости услуг: "Цены вырастут примерно на 15%. Не из-за пандемии, а из-за инфляции".

Управляющие надеются, что это не отпугнет клиентов: "Нам тяжело, половина сезона потеряна. Но, учитывая, что границы закрыты, надеемся наверстать упущенное".

Между тем некоторые базы отдыха, где есть бассейны, уже сейчас предлагают воспользоваться такой услугой. Это заведение принимает гостей с 11 июля. Мы попытались связаться с администрацией, однако в интервью нам отказали.

ВАДИМ АЛЕКСЕЕВ