Чем ближе президентские выборы, тем актуальнее становится тема взаимоотношений дона Додона и дона Усатого. Вставим свои три копейки на эту тему.

И Додон, и Усатый - проекты Москвы. Второй - завершенный самой Москвой и подлежащий ликвидации. Первый вскоре будет завершен, но вопреки желанию Москвы, по итогам президентских выборов, которые выиграет донна Санду.

Проект Усатого начинался раньше. Проект Додона появился позже. У обоих была общая "крыша". Сначала был круче Усатый, потом Додон его обошел. В экспертном сообществе существовала теория "полторы партии". Одна партия - это Додон. Серьезная, солидная, большая, настоящая. И полпартии Усатого, который должен был подобрать то, что не мог Додон. У Усатого нормальной партии никогда не было, и ориентировался он на маргинальную часть общества. Эта теория не сработала, потому что Усатый не хотел быть полпартией под Додоном. В результате Усатый получил в России уголовные дела, вынужден был бежать из страны, и постоянно отбиваться от попыток его уничтожить.

В ответ Усатый будет делать все, чтобы уничтожить Додона. Тут он в одной лодке и с Санду, и с консильери Канду с Шором, и с дедушкой Ворониным, и с самим доном Плахотнюком. Их объединил общий враг, хотя мотивы для войны с Додоном, и цели, которые они преследуют, у каждого могут быть разные.

Додон, со своей стороны, пытается уничтожить Усатого. Москва Додону в этом помогает. В этот актив, Додона, было инвестировано слишком много всего, терять его жалко, а Усатый помогает Додона уничтожить, да еще и действует в унисон с врагами России. Значит, и сам враг.

Неважно, кто кого раньше уничтожит - Додон Усатого или Усатый Додона, потому что финал президентских выборов покажут в другом кинотеатре. После хэппи-энда на президентских выборах Санду постарается получить и лояльный парламент на досрочных парламентских. "Править будут люто, но недолго" (с) Марк Ткачук. Что будет дальше, никто не знает. Можно только с большой вероятностью предсказать, что оба эти бывших актива Москвы - Додона и Усатого - в конечном итоге придется списать на убытки.

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