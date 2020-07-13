13 Июля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Чем ближе президентские выборы, тем актуальнее становится тема взаимоотношений дона Додона и дона Усатого
13.07.2020

Чем ближе президентские выборы, тем актуальнее становится тема взаимоотношений дона Додона и дона Усатого. Вставим свои три копейки на эту тему.

И Додон, и Усатый - проекты Москвы. Второй - завершенный самой Москвой и подлежащий ликвидации. Первый вскоре будет завершен, но вопреки желанию Москвы, по итогам президентских выборов, которые выиграет донна Санду.

Проект Усатого начинался раньше. Проект Додона появился позже. У обоих была общая "крыша". Сначала был круче Усатый, потом Додон его обошел. В экспертном сообществе существовала теория "полторы партии". Одна партия - это Додон. Серьезная, солидная, большая, настоящая. И полпартии Усатого, который должен был подобрать то, что не мог Додон. У Усатого нормальной партии никогда не было, и ориентировался он на маргинальную часть общества. Эта теория не сработала, потому что Усатый не хотел быть полпартией под Додоном. В результате Усатый получил в России уголовные дела, вынужден был бежать из страны, и постоянно отбиваться от попыток его уничтожить.

В ответ Усатый будет делать все, чтобы уничтожить Додона. Тут он в одной лодке и с Санду, и с консильери Канду с Шором, и с дедушкой Ворониным, и с самим доном Плахотнюком. Их объединил общий враг, хотя мотивы для войны с Додоном, и цели, которые они преследуют, у каждого могут быть разные. 

Додон, со своей стороны, пытается уничтожить Усатого. Москва Додону в этом помогает. В этот актив, Додона, было инвестировано слишком много всего, терять его жалко, а Усатый помогает Додона уничтожить, да еще и действует в унисон с врагами России. Значит, и сам враг. 

Неважно, кто кого раньше уничтожит - Додон Усатого или Усатый Додона, потому что финал президентских выборов покажут в другом кинотеатре. После хэппи-энда на президентских выборах Санду постарается получить и лояльный парламент на досрочных парламентских. "Править будут люто, но недолго" (с) Марк Ткачук. Что будет дальше, никто не знает. Можно только с большой вероятностью предсказать, что оба эти бывших актива Москвы - Додона и Усатого - в конечном итоге придется списать на убытки.

@Telegram BP


 
Количество просмотров:
126
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.