Подорожает ли в этом году молдавская мука

Согласно официальным прогнозам властей, в этом году урожай пшеницы составит около 600 тысяч тонн, что почти в два раза меньше, чем в прошлом сезоне. Тогда в Молдове собрали 1,13 миллионов тонн этой культуры.

"Если наши ожидания оправдаются, и мы сможем собрать 600 тысяч тонн пшеницы, то угроз для продовольственной безопасности нет. Да, останется меньше пшеницы на экспорт, но самое главное – это то, что мы покроем потребности внутри страны. Соответственно, для роста цен на муку и хлебобулочные изделия оснований нет", – заявил Sputnik глава Минсельхоза Ион Пержу.

По его словам, для покрытия внутренних потребностей республики необходимо примерно 350 тысяч тонн пшеницы, из которых 90 тысяч тонн – это посевной материал, который понадобится фермерам осенью.

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