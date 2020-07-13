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ВИДЕО - Music Clip
Наталья Барбу выпустила новый клип
13.07.2020

Новый трек посвящен любви. Известная молдавская исполнительница Наталья Барбу выпустила новый видеоклип на песню «Люби меня сегодня». Об этом стало известно из публикации певицы на личной странице в соцсети Facebook.

- Наш рассказ готов к тому, чтобы его прочитали. Спасибо всем за участие. Мы женщины со всего мира: Новая Зеландия, Канада, США, Великобритания, Ирландия, Франция, Россия, Италия, Испания, Румыния и Молдова – такие разные и особенные в своем роде. Я хочу, чтобы вы любили и были любимы так, как вы хотите. Сегодня, здесь, сейчас, завтра и в каждый момент, – написала Наталья.

С момента публикации видеоклипа его просмотрели уже более 10 тыс. раз, так что у песни есть все шансы стать новым супер-хитом исполнительницы.

Ранее «Блокнот Молдовы» писал о том, что американский журнал «Esquire» назвал Наталью Барбу самой сексуальной молдаванкой.

Автор: Михаил Генчу

Natalia Barbu - Mama


 
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