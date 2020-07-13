Болгария принимает на отдых только тех граждан РМ, у которых есть также паспорт страны ЕС

Тогда причем тут коронавирус, если с румынским паспортом въезжают те же граждане Молдовы? Болгария пока что закрыта для молдавских отдыхающих, которые, как известно, попали в красный список в связи со вспышкой заболевания Covid-19. Но попасть в эту страну все же можно - для этого необходим румынский либо болгарский паспорт, который откроет для вас пляжи Болгарии. О доступе наших сограждан с румынскими паспортами в Болгарию мы писали неделю назад.

- Кто собирался отдохнуть в Болгарии в этом году: страна объявила о продлении режима ЧС на своей территории, в связи с чем туристам из стран, где эпидемиологическая обстановка не самая благополучная, въезд в Болгарию по-прежнему закрыт. Такое положение будет действовать до конца июля, так что мечтам многих молдавских туристов пока не суждено сбыться, впрочем, это касается не всех.

В Молдове достаточно много людей, у которых сегодня есть два гражданства, и им, учитывая, что они являются гражданами Евросоюза, разрешен въезд. Через Румынию транзитом они проезжают без каких-либо требований изоляции на 14 дней, - пояснила туристический эксперт Прасковья Кулева, слова которой приводит bourgas.ru.

Автор: Михаил Генчу