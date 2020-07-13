13 Июля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Болгария принимает на отдых только тех граждан РМ, у которых есть также паспорт страны ЕС
13.07.2020

Тогда причем тут коронавирус, если с румынским паспортом въезжают те же граждане Молдовы? Болгария пока что закрыта для молдавских отдыхающих, которые, как известно, попали в красный список в связи со вспышкой заболевания Covid-19. Но попасть в эту страну все же можно - для этого необходим румынский либо болгарский паспорт, который откроет для вас пляжи Болгарии. О доступе наших сограждан с румынскими паспортами в Болгарию мы писали неделю назад. 

- Кто собирался отдохнуть в Болгарии в этом году: страна объявила о продлении режима ЧС на своей территории, в связи с чем туристам из стран, где эпидемиологическая обстановка не самая благополучная, въезд в Болгарию по-прежнему закрыт. Такое положение будет действовать до конца июля, так что мечтам многих молдавских туристов пока не суждено сбыться, впрочем, это касается не всех.

В Молдове достаточно много людей, у которых сегодня есть два гражданства, и им, учитывая, что они являются гражданами Евросоюза, разрешен въезд. Через Румынию транзитом они проезжают без каких-либо требований изоляции на 14 дней, - пояснила туристический эксперт Прасковья Кулева, слова которой приводит bourgas.ru.

Автор: Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
62
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.