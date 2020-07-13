«Сидим дома». В Венгрию в ближайшее время жители Молдовы не въедут

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Общество
В Будапеште Молдову включили в «красную зону». Граждане Молдовы не смогут въехать в Венгрию, так как на территории нашего государства отмечается тревожная эпидемиологическая ситуация.
Со среды в страну не смогут въезжать туристы из стран, которые числятся в «красной зоне».
Власти Венгрии назвали «красной зоной» те страны, в которых отмечается повышенное количество заражений и смертей из-за коронавируса - это Молдова, Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Украины.
Туристы из стран «желтой зоны», в которых отмечается более низкая угроза заражения вирусом нового типа COVID-19, смогут въехать в Венгрию после прохождения определенного ряда контрольных процедур на границе. Затем они будут помещен на карантинный период.
Они смогут прервать карантинный период только после того, как в течение 48 часов сдадут два теста на коронавирус с отрицательным результатом.
В «желтой зоне» числятся Румыния, Болгария, Португалия, Швеция и Великобритания.
Власти Венгрии подчеркивают, что решение было принято после тщательного анализа эпидемиологической ситуации, в связи с тем, что за последние дни на территории Европы был отмечен резкий всплеск новых заражений вирусом.
С начала момента эпидемии коронавируса в Венгрии было выявлено 3 800 случаев заболевания, а в результате осложнений из-за болезни скончалось 595 граждан этой страны.
Автор: Михаил Генчу
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