«Сидим дома». В Венгрию в ближайшее время жители Молдовы не въедут

В Будапеште Молдову включили в «красную зону». Граждане Молдовы не смогут въехать в Венгрию, так как на территории нашего государства отмечается тревожная эпидемиологическая ситуация.

Со среды в страну не смогут въезжать туристы из стран, которые числятся в «красной зоне».

Власти Венгрии назвали «красной зоной» те страны, в которых отмечается повышенное количество заражений и смертей из-за коронавируса - это Молдова, Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Украины.

Туристы из стран «желтой зоны», в которых отмечается более низкая угроза заражения вирусом нового типа COVID-19, смогут въехать в Венгрию после прохождения определенного ряда контрольных процедур на границе. Затем они будут помещен на карантинный период.

Они смогут прервать карантинный период только после того, как в течение 48 часов сдадут два теста на коронавирус с отрицательным результатом.

В «желтой зоне» числятся Румыния, Болгария, Португалия, Швеция и Великобритания.

Власти Венгрии подчеркивают, что решение было принято после тщательного анализа эпидемиологической ситуации, в связи с тем, что за последние дни на территории Европы был отмечен резкий всплеск новых заражений вирусом.

С начала момента эпидемии коронавируса в Венгрии было выявлено 3 800 случаев заболевания, а в результате осложнений из-за болезни скончалось 595 граждан этой страны.

Автор: Михаил Генчу