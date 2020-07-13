Коронавирус в Молдове – ситуация на утро 13 июля

На сегодняшний день выявлено почти 20 тыс. случаев заражения. Министерство здравоохранения представило свежие данные о ситуации с коронавирусом в Молдове.

Пресс-служба Минздрава сообщает, что с начала эпидемии до утра 13 июля 2020 года было выявлено 19 382 случая заражения вирусом нового типа. За последние 24 часа тесты подтвердили заражение вирусом COVID-19 в 174 новых случаях.

360 пациентов числятся в тяжелом состоянии течения болезни, включая 24 тяжелобольных, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции. У других 1 080 пациентов болезнь протекает в средней тяжести форме, у остальных состояние –удовлетворительное.

До сегодняшнего дня от осложнений, вызванных коронавирусом скончалось 642 человека. От коронавируса вылечились еще 126 человек. Общее число выздоровевших выросло до 12 793.

Автор: Михаил Генчу