13 Июля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
«Дичь какая-то». В Молдову завезли 20 тыс. фазанов для охоты
13.07.2020

Сомнительное, конечно, развлечение. 

Осенью начнется сезон охоты на фазанов, и в связи с этим в Молдову завезены из Венгрии более 20 тысяч фазанов, которые как раз подрастут до октября, когда и стартует сезон (он продлится до января). Как сообщает телеканал Publika, ранее охота на фазана была запрещена, но пять лет тому назад ситуация изменилась, и теперь охотиться можно, но не более чем на одну птицу в день.

Несколько сот птиц завезли в коммуну Сирец Страшенского района:

- Мы выпускаем фазанов в разных территориях, чтобы они размножались везде. В вольере 200 птиц, 100 выпустим здесь, 50 - на берегу реки, в разных уголках сел. Для того, чтобы не навредить популяции, самок мы не трогаем. Они должны откладывать яйца и заботиться о птенцах. Перья самки - цвета земли или соломы, где они обычно прячутся от лис или других хищных животных.

В природе самка откладывает до 16 яиц. Если у каждой самки выживут минимум пять птенцов, то, по нашим подсчетам, популяция увеличится на 200-300 особей. Это красивая, съедобная и вкусная птица, ее мясо - диетическое. Из перьев фазана можно сделать декор для помещений. Некоторые бальзамируют и украшают охотничьи домики, - пояснил охотник Вадим Дарий.

Автор: Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
86
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.