Орхейлэнд или Италия, вот в чем вопрос

Парк развлечений - прекрасный распространитель заразы. Премьер-министр Молдовы Ион Кику пояснил свое решение закрыть развлекательный парк "Орхейлэнд", мотивировав это решение тем, что из-за парка сохраняется высокая степень заражаемости Covid-19. Об этом он объявил на встрече с высшим руководством страны, напомнив о тех мерах, которые приняли против граждан Молдовы такие страны, как Италия и Венгрия.

- Пока мы соглашаемся ездить на автобусах и маршрутках в “Орхейлэнд”, Венгрия и Италия будут закрыты для доступа наших граждан, это надо понимать, - пояснил Кику после встречи со спикером парламента и президентом Молдовы.

Автор: Михаил Генчу