Канду дурачит своих же читателей на странице Facebook, размещая фейковые карты

Острое желание сбросить власть вынуждает идти напролом.

Когда очень хочется сбросить власть и обезопасить себя от справедливых вопросов по поводу кражи миллиарда, можно пойти и на подлог - примерно так, судя по всему, рассуждает Андриан Канду, еще раз подтвердивший, что считает читателей своего Facebook аудиторией, которой можно скормить все, что угодно. На днях, публикуя очередное "разоблачение" "никчемных" действий правительства, связанных с Covid-19, Канду выложил вместе со своими (столь же никчемными, скажем прямо) словами и некую карту, на которой Молдова отмечена красным. На это обратил внимание блогер Еуджен Лукьянюк.

По замыслу Канду, это должно было иллюстрировать то, что Молдова является единственной "красной" страной в Европе, в которой, дескать, ситуация с Covid-19 вышла из-под контроля. Вот только карта оказалась явно фейковой - во-первых, на ней не видно Чехии, она выкрашена в белый цвет (а Чехия для Канду, напомним, является не чужой страной - оттуда его супруга), во-вторых, в красный цвет выкрашена также и Норвегия, хотя там-то ситуация с Covid-19 как раз в порядке, чем вчера даже пытался хвастать Попшой.

В общем, о чем эта карта - загадка, но точно не о Covid-19. Характерно, что публикация появилась три дня назад, и Канду уже указывали на эту ошибку, однако он не счел нужным исправить ее и уж тем более извиниться. Он ведь барин, а вы на его фоне - кто? Ну да, вы знаете географию лучше него - зато он, судя по всему, лучше знает, как красть миллиард. А в наших реалиях это более полезные знания.

Автор: Дан Дудка