Больше 100000 человек в Молдове на грани голода.

Кризис COVID-19 ударил по Молдове. Но примерно для одной четверти граждан, которые зарабатывают на жизнь за границей, постоянно или временно, этот удар оказался намного сильнее, говорится в исследовании, подготовленном ПРООН Молдова.

К числу наиболее пострадавших относятся циклические мигранты: работники, которые перемещаются туда и обратно между домом и принимающей страной, разделяя свою жизнь на «сезон пребывания дома» и «сезон работы». Во время вспышки COVID-19 многие работники застряли в одном из этих сезонов: либо в Молдове, без возможности вернуться на работу за границей, где они кормят свои семьи, либо в другой стране, неспособной предоставить работу и отправить деньги домой.

Со средней валовой зарплатой около 370 евро в 2019 году, одной из самых низких в Восточной Европе, Молдова сильно зависела от денежных переводов. В 2019 году мигранты отправили на родину 1,9 миллиарда долларов, что составляет около 16 процентов ВВП. Это делает Молдову одной из 20 стран мира, наиболее зависимых от денежных переводов.

По оценкам Международной организации миграции (МОМ), четверть молдавских домохозяйств жила бы ниже черты бедности, если бы они не получали денежные переводы. Учитывая, что 17 процентов всех мигрантов указали, что они уже прекратили переводы из-за COVID-19, это потенциально означает, что 37 500 молдавских домохозяйств окажутся за чертой бедности - почти 109 000 человек.

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