Завтра в Молдову прибудут деньги от Всемирной организации здравоохранения

Помощь стала возможной при содействии ЕС. Об этом стало известно из заявления премьер-министра Иона Кику, который сообщил детали.

Во вторник 14 июля в Молдову поступит первая часть денежных средств, выделенных Евросоюзом странам Восточного партнерства для противодействия коронавирусу.

- Это будет первый транш, который выделяют ЕС и ВОЗ, - пояснил Ион Кику.

Решение о выделении 140 миллионов евро странам Восточного партнерства в борьбе с коронавирусом было принято Евросоюзом в марте 2020 года.

Тогда всемирная организация здравоохранения отметила, что эпидемия вируса нового типа COVID-19 приняла глобальный масштаб, таким образом она ее объявили пандемией.

Автор: Михаил Генчу