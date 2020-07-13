Завтра в Молдову прибудут деньги от Всемирной организации здравоохранения

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Здоровье
Помощь стала возможной при содействии ЕС. Об этом стало известно из заявления премьер-министра Иона Кику, который сообщил детали.
Во вторник 14 июля в Молдову поступит первая часть денежных средств, выделенных Евросоюзом странам Восточного партнерства для противодействия коронавирусу.
- Это будет первый транш, который выделяют ЕС и ВОЗ, - пояснил Ион Кику.
Решение о выделении 140 миллионов евро странам Восточного партнерства в борьбе с коронавирусом было принято Евросоюзом в марте 2020 года.
Тогда всемирная организация здравоохранения отметила, что эпидемия вируса нового типа COVID-19 приняла глобальный масштаб, таким образом она ее объявили пандемией.
Автор: Михаил Генчу
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