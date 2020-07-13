Игорь Додон промульгировал пакет законов, принятых под ответственность правительства

Правительство начнет процесс реализации законов, принятых под свою ответственность.

Сегодня, 13 июля, президент Молдовы Игорь Додон промульгировал пакет законов, по которым Правительство РМ взяло на себя ответственность перед Парламентом. Это поправки к Закону о единой системе оплаты труда в бюджетном секторе, Закону о государственном бюджете на 2020 год, Закону о бюджете государственного социального страхования на 2020 год и Закону о фондах обязательного медицинского страхования на 2020 год.

Таким образом, после внесения этих изменений заработная плата медицинского персонала в медицинских учреждениях / подразделениях будет увеличена в несколько этапов: на 30% с 1 сентября 2020 года, еще на 30% – с 1 января 2021-го и на 40% – в первой половине следующего года.

Получатели государственных пенсий и социальных пособий, размер которых не превышает 3000 леев, получат единовременную помощь в размере 700 леев.

Экономические агенты получат субсидии со стороны государства путем увеличения выплат:

- В Национальный фонд развития сельского хозяйства и сельской местности на 100 млн леев;

- В Кредитно-гарантийный фонд для малого и среднего бизнеса на 50 млн леев.

На развитие предпринимательской инфраструктуры в свободных экономических зонах Правительство выделит 50 млн леев, а для государственной программы «Первый дом» – 20 млн леев.

- После имплементации этих законов в общей сложности около миллиона граждан Республики Молдова получат финансовую поддержку от государства, включая пенсионеров и получателей социальных пособий, работников системы здравоохранения, десятки тысяч аграриев, тысячи мелких предпринимателей, сотни семей полицейских и военных, десятки потомков врачей, чьи жизни унёс COVID-19, - сообщил Игорь Додон на своей странице в Facebook.

После промульгации этих законов Правительство может приступать к процессу их реализации.