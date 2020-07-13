Экономика Стало известно, когда пенсионеры получат обещанную выплату в размере 700 леев Единовременную выплату в размере 700 леев пенсионеры смогут получить уже в октябре. Соответствующий проект опубликовало Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты. Решение министерства вступит в силу с 1 октября 2020 года. Выплата единовременной помощи будет осуществляться Национальной кассой социального страхования. Напомним, что по инициативе президента Игоря Додона был увеличен лимит дохода, получатели которого могут рассчитывать на помощь от государства. До сих пор выплаты полагались тем, у кого ежемесячный доход не превышал 2000 леев, теперь этот лимит увеличен до 3000 леев. Соответственно вырастет и количество получателей суммы в 700 леев. Подготовил Михаил Генчу

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