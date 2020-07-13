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Сбор подписей ОПГ ПРОдам Молдову по отставке президента
13.07.2020

Богдан Цырдя разъяснил, в чем смысл подписей ОПГ ПРО Молдова по отставке президента.

Отправить в отставку президента накануне выборов нереально. Это прекрасно понимают в ОПГ ПРОдам Молдову. Та к чему вся эта клоунада со сбором подписей? На этот вопрос как всегда толково и обстоятельно отвечает депутат и политолог Богдан Цырдя.

- Многие граждане справедливо недоумевают: в чем смысл сбора подписей ОПГ ПРО Молдова по отставке президента, если в сентябре начнутся президентские выборы?

А все куда прозаичнее.

Сбор подписей – это не попытка отправить в отставку президента, ибо это невозможно и бессмысленно.

1. Это попытка дискредитировать президента, посредством листовок и палаток, на которых написано, что Додон «вор», «бандит», «лжец», «предатель». Список можно продолжить до бесконечности, чем эта ОПГ успешно и занимается.

2. Это попытка перетянуть протестный, главным образом правый электорат, на сторону ОПГ ПРОдам Молдову. Проще говоря, это некий жесткий заезд в электоральную поляну Майи Санду, с прицелом на парламентские выборы.

3. Это попытка создать себе имидж борцов с Додоном, чтобы окончательно запугать прокуроров, которые и так боятся этой ОПГ как огня и никак не решаются завести уголовные дела, несмотря на сотни фактов и доказательств их преступной деятельности.

А после этой акции, любое уголовное дело в их адрес будет ими же оценено как «сведение счетов». Поэтому прокуроры получили лишний аргумент, почему они не трогают это ОПГ. А может, прокуроры и попросили, леший их знает?

4. Возможно, здесь есть еще один расчет. Эти подписи могут быть представлены в КС в качестве «доказательства» необходимости снятия, запрета или отстранения ИНД от выборов? Абсурд, конечно. Но чем черт не шутит? – написал Богдан Цырдя на своей странице в Facebook. 


 
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