Попшой взывает к русскоязычным

Срочно нужны голоса. Знаете, что является главным индикатором того, что в Молдове скоро должны пройти выборы? Это речи депутатов PAS, которые начинают звучать на русском языке - почему-то это происходит именно накануне выборов, так было в 2016-м, когда до обращения на русском языке снизошла сама метившая в президенты Майя Санду, так происходит и сейчас, когда слово все чаще берет вместо нее верный "Санчо Панса" - Михай Попшой. В своем обращении к русскоязычным он заявил, что нас, дескать, сталкивают лбами все последние тридцать лет, и что пора, мол, прекращать это дело.

- И те, и другие живут в нищете. А те, кто вас пугают, уже 30 лет живут, как у Христа за пазухой, делят наворованные деньги, полученные через коррупционные схемы, контрабанду сигарет, спирта, мяса и от самого лакомого куска – электроэнергии. Поэтому мы живем так, как живем – в нищете. Как в страну может прийти серьезный инвестор, когда у нас под боком чужая армия, склад с тысячами тонн боеприпасов? Сюда даже российские инвесторы вкладывать не хотят, поскольку понимают, что это зона нестабильности, - взывает Попшой.

Оно-то, может, и так, но давайте посмотрим в сухом остатке, что у нас было тридцать лет назад - край, в котором говорили на двух языках, в котором никто не пытался выяснить, чей язык красивее и главнее, край, в котором мирно уживались самые разные люди. Всего этого мы лишились как раз тридцать лет тому назад - и как раз не без участия таких деятелей, как Попшой и его предшественники, загрезивших мечтами об "унире" и "европейских ценностях".

А поводу того, желают ли вкладывать или нет - в Грузию вкладывали при Саакашвили, невзирая на то, что под боком были даже не одна, а две "серые нестабильные зоны", Абхазия и Южная Осетия. Просто Саакашвили "правильную политику проводил", потому и вкладывали, благодаря его за такую политику (плоды ее мы видели в августе 2008). То, что Попшой тоже хочет привлечь инвестиции путем подобной политики, вполне понятно. Но такой ценой - лучше без этих инвестиций, спасибо. И без войны.

Ну и, пока Попшой пытается убедить в чем-то русскоязычных - оцените комментарии на его странице...