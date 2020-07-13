Премьер Молдовы Ион Кику: Мунтяну обращением в Конституционный суд преследует политические цели

Глава кабмина Ион Кику назвал законы, относительно которых правительство взяло на себя ответственность, чрезвычайно важными как для граждан, так и для национальной экономики.

Премьер Молдовы Ион Кику считает, что Игорь Мунтяну обращением в Конституционный Суд преследует политические цели

- Посмотрим, как будут развиваться события, но надеюсь, что эти важные для граждан и экономики проекты будут внедрены, а политические интересы некоторых граждан останутся лишь интересами и не скажутся на том, что в первую очередь ждут граждане, - сказал премьер-министр Ион Кику.

Напомним, что президент Игорь Додон заявил, что промульгирует законы независимо от действий правой оппозиции. Законопроекты содержат такие меры как поэтапное удвоение зарплат сотрудников системы здравоохранения, выделение 700 леев пенсионерам с доходом менее 3000 леев, увеличение на 100 млн. леев фонда субвенций в сельском хозяйстве, дополнительные льготы для сотрудников силовых структур, которые хотят приобрести первый дом.

ЛИДИЯ ТКАЧ