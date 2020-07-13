Рынок недвижимости в Молдове держится за счет низких цен и ипотеки, - Ионицэ

Во II квартале текущего года число сделок на рынке недвижимости сократилось на треть.

К такому выводу пришел эксперт IDIS Viitorul Вячеслав Ионицэ, исследование которого было опубликовано на сайте компании. Согласно приведенным им данным, во втором квартале текущего года жители республики совершили 4,1 тыс. сделок с квартирами, что на 36% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Как отметил Ионицэ, это самый низкий показатель работы рынка недвижимости за последние три года.

Однако, как считает эксперт, низкие цены на квартиры и возможность взять ипотечный кредит стимулируют рынок, уберегая его от кризиса.

В то же время Вячеслав Ионицэ утверждает, что на самом деле рынок недвижимости не столько обвалился, сколько вернулся к обычным показателям, имевшим место до 2018-2019 годов. 28,7 тыс. сделок с квартирами в 2019 году – абсолютный рекорд для Молдовы. Это вдвое больше обычного показателя, который в последние годы составлял 14-15 тыс. квартир в год.

Эксперт также отметил рост продаж квартир в Кишиневе до 80% всех сделок, в то время как еще 10 лет назад на столицу приходилось всего 60% сделок.

Кроме того, снижение общего количество сделок с недвижимостью отразилось и на показателях ипотечного кредитования. Так, во II квартале было приобретено 1,2 тыс. квартир по ипотеке, что в 2,3 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года и минимальный уровень за последние четыре года.

- Но и здесь мы должны отметить, что текущие сделки аналогичны текущим операциям до бума недвижимости 2018-2019 годов, - утверждает эксперт.

Согласно отчетам коммерческих банков, за последние два года сальдо кредитов в строительной сфере удвоилось. В Молдове зафиксирован беспрецедентный рост годовых ипотечных кредитов – на 40-50%. Даже сейчас в кризис, когда баланс банковских кредитов падает, объемы ипотечных кредитов не снижаются. В настоящее время 18% всех кредитов предоставляются строительной отрасли, что является абсолютным рекордом для банковской системы.

В последний раз банки так кредитовали строительную отрасль еще в 2008 году, но и тогда доля кредитов, предоставленных строительным компаниям и физическим лицам в виде ипотеки, составляла лишь 14,7% от общего объема кредитов.

Ранее мы писали, что в мае-июне была отмечена самая низкая стоимость квартир в Кишиневе – она составила 506 евро за 1 кв.м. Последний раз такие низкие цены на недвижимость были 15 лет назад. При этом доходы граждан выросли пятикратно. Если в 2005 году средняя годовая зарплата жителя республики составляла€1 тыс.», то сейчас этот показатель приближается к €5 тыс.

Таким образом, как подсчитал Ионицэ, теперь на покупку квартиры площадью 70 кв.м в Кишиневе нужно 7,6 средних годовых зарплат, тогда как в 2019 году это было 8,7 зарплат, а в 2006 – 36,4.

- Именно финансовая доступность недвижимости для молодых семей стала трамплином для рынка недвижимости в последние три года. Финансовые усилия молдавской семьи, необходимые для покупки квартиры равны усилиям европейской семьи. В условиях экономического кризиса единственная возможность банка инвестировать средства - это ипотечные кредиты, - заключил Ионицэ.

Подготовил Михаил Генчу