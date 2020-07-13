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Здоровье
Срочно! В Молдове зарегистрировано 57 новых случаев COVID-19
13.07.2020

Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Республике Молдова.

Согласно данным на сегодня, 13 июля, за последние 24 часа в Молдове был обработан 551 тест, из них 388 первичные и 163 – повторных. В результате подтвердились 57 новых случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных достигло 19 439 человек. 
Все случаи - результат местной передачи. Наибольшее число заболевших, по-прежнему, в Кишиневе - 25 человек.

В общей сложности 12 793 человека вылечились от инфекции, а 649 – стали жертвами COVID-19.  

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты призвало граждан соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом. При первых симптомах заболевания, таких как: лихорадка, кашель, насморк, следует обратиться к семейному врачу или позвонить в службу 112. 

Автор: Михаил Генчу


 
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