Срочно! В Молдове зарегистрировано 57 новых случаев COVID-19

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Здоровье
Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Республике Молдова.
Согласно данным на сегодня, 13 июля, за последние 24 часа в Молдове был обработан 551 тест, из них 388 первичные и 163 – повторных. В результате подтвердились 57 новых случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных достигло 19 439 человек.
В общей сложности 12 793 человека вылечились от инфекции, а 649 – стали жертвами COVID-19.
Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты призвало граждан соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом. При первых симптомах заболевания, таких как: лихорадка, кашель, насморк, следует обратиться к семейному врачу или позвонить в службу 112.
Автор: Михаил Генчу
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