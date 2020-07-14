Жора, плахотнюковский кент - новый в Молдове президент?

Георгий Кавкалюк толкает свою партию на президентские выборы.

Ранее Кавкалюк создал собственное политформирование, партию «Строим Европу дома» (Partidul Acasă Construim Europa — PACE). А в понедельник он заявил, что эта партия примет участие в президентских выборах в ноябре.

Правда, там еще официально не решили, кого выдвинуть кандидатом на выборы президента.

– Кто будет кандидатом, определит команда PACE. Мы еще не приняли окончательное решение, — скромно потупив глазки, произнес Кавкалюк. Ведь всем понятно, что кандидатом от своей партии будет имен он – другими медийными персонажами там, судя по всему, не обзаведутся – никто не захочет марать репутацию.

Мы уже неоднократно писали, что с официальным уходом Владимира Плахотнюка из власти его фактическое в ней присутствие на разных уровнях не закончилось, а теперь даже набирает обороты. То «лепший фин» Андриан Канду депутатов переманит, то «секта Илана Шора» встанет пенсионерской грудью на оборону Орхейленда, то унионисты и комбатанты с благословения Ренато Усатого снова начнут «топить» за румынский триколор над всей Молдовой.

Теперь вот и Кавкалюка с заранее созданной группировкой подключили. Того самого Кавкалюка, который выполнял заказы Владимира Георгиевича с завидным усердием, пачками хватая «самых опасных преступников современности». Как сказал один великий, отбросов нет, есть кадры. Только вот плохо, что эти кадры до сих лепят из отбросов.

Автор: Николай Костыркин