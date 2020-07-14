Парламент в шаге от лишения судей ряда незаслуженных привилегий

Пенсии у судей сейчас в десять раз выше, чем у обычных граждан.

Законопроект, интегрирующий пенсии молдавских судей в единую систему социальных выплат, парламенту предстоит принять в окончательном чтении на следующем пленарном заседании. После его вступления в силу судьи при выходе на заслуженный отдых будут получать до 80 процентов от средней заработной платы. Сейчас средняя месячная пенсия судей составляет порядка 20 тысяч леев, что в 10 раз больше пенсий рядовых граждан.

- Судьи, которые будут выходить на пенсию, имея необходимый стаж работы, смогут рассчитывать на пенсию в 55 процентов от средней зарплаты, которую получали последние несколько лет, но с тем условием, чтобы она не превышала 80 процентов от среднемесячного заработка по экономике, - рассказала в интервью для Sputnik Молдова депутат парламента Алла Дарованная.

Кроме того, законопроект предусматривает увеличение возраста выхода на пенсию для судей. Если на данный момент он составляет 50 лет и 6 месяцев, то постепенно его предлагается увеличить до 63 лет.

Как отметила Алла Дарованная, молдавская система выплаты пенсий давно нуждается в реформировании, и постепенное включение режима расчета пенсий судей, исходя из общих критериев в отрасли, позволит сделать ее более прозрачной.

Парламент также планирует рассмотреть сокращение единовременного пособия, которое выделяется судьям в случае снятия с должности – сейчас оно измеряется несколькими сотнями тысяч леев.

Подготовил Михаил Генчу