14 Июля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
"Платформа DA" и ПДС готовят вотум недоверия правительству Иона Кику
14.07.2020

Вотум недоверия правительству Иона Кику может быть подан уже во вторник. Об этом заявил председатель парламентской фракции "Платформы DA" Александр Слусарь.

Он уточнил, что вотум не имеет отношения к тому, что ранее кабмин взял на себя ответственность за пакет законов, а относится ко всей его деятельности: "Мы ждём последние предложения по тексту от партии "Действие и солидарность". Хочу отметить, что мы рассматриваем подачу вотума, подписанного только 26 депутатами, вместе с ПДС. Вероятнее всего решим подписать его завтра".

Зампредседателя фракции ПДС Дан Перчун сообщил, что партия представит официальную позицию после заседания политбюро.

Депутаты "Платформы DA" и ПДС неоднократно критиковали правительство, которое, по их мнению, не справляется с коронавирусным кризисом и продвигает несбалансированную внешнюю политику. Кабмин эти обвинения отвергает. Для его отставки нужны голоса минимум 51 депутата.


 
Количество просмотров:
79
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.