Гражданская коалиция призывает отозвать поправки к Избирательному кодексу

Законопроект о внесении изменений в избирательное законодательство содержит противоречивые и даже опасные положения для организации и проведения свободного и справедливого избирательного процесса. Также новые поправки создают препятствия для деятельности наблюдателей и корректного мониторинга выборов со стороны представителей гражданского общества и СМИ. Об этом заявила в своем призыве Гражданская коалиции за свободные и честные выборы.

Они требуют отзыва проекта и проведения публичных консультаций по поправкам. Обращение опубликовано на сайте коалиции.

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9 июля парламент утвердил в первом чтении законопроект о внесении изменений в Избирательный кодекс, а также в Кодекс об административных правонарушениях.

Изменения касаются: сокращения работы избирательных участков (которые будут работать на два часа меньше с 8 утра до 8 вечера, а не с 7.00 до 21.00, как это было до сих пор), введения санкций за участие в избирательной кампании религиозных культов, некоммерческих благотворительных организаций и профсоюзов, за некорректное освещение кампании в СМИ и введение санкций за организацию массовой транспортировки избирателей к избирательным участкам.

В коалиции отмечают, что отсутствие публичных консультаций, перед принятием проекта, привело к тому, что некоторые важные пункты не были включены в поправки, часть же принятых изменений, противоречивы и даже опасны для избирательного процесса.

Наиболее проблематичными из них является сфера освещения избирательной кампании средствами массовой информации, деятельность наблюдателей, организация избирательного процесса и обеспечение права голоса избирателей в нынешних эпидемиологических условиях.

Гражданская коалиция за свободные и честные выборы является постоянной, добровольной организацией, состоящей из 35 общественных организаций Республики Молдова с целью содействия развитию демократии в Республике Молдова путем продвижения и проведения свободных и честных выборов в соответствии со стандартами БДИПЧ (ОБСЕ), Совета Европы и специализированных учреждений, связанных с ним.

Депутаты все ещё могут собрать предложения по совершенствованию законопроекта, чтобы детально обсудить их при принятии во втором чтении.