В Молдове резкое похолодание: какой будет погода в последующие дни

С вечера воскресенья в Молдове заметно похолодало: температура опустилась до +20… +24 градусов, поднялся сильный ветер. В чем плюсы и минусы нетипичной для июля погоды, и что ждет республику в ближайшее время — рассказал представитель Гидрометеорологической службы.

По словам Геннадия Рошки, начальника Центра метеопрогнозов Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, подобное похолодание является нормальным явлением.

«Мы привыкли к тому, что молдавское лето — это, как правило, температуры выше 30 градусов тепла. Но и во время теплого сезона возможно кратковременное ухудшение погоды», — рассказал Рошка для Sputnik Молдова. С завтрашнего дня ветер стихнет.

Специалист добавил, что резкое похолодание на территории Молдовы является следствием холодного циклона.

«Мы попали под влияние холодного атмосферного фронта. Сегодня вечером ветер стихнет, и погода стабилизируется. Завтра станет немного теплее: если сегодня столбик термометра показывает 20−25 градусов тепла, то во вторник температура поднимется до 26−29 градусов», — пояснил собеседник.

Рошка отметил, что после прохождения холодного циклона на территорию республики вернутся теплые воздушные массы. К концу недели отметки термометра поднимутся до 25−30 градусов выше нуля.

«Несмотря на грядущее потепление новый “желтый код” метеоопасности из-за жары нам не грозит. Для объявления подобного предупреждения необходимы температуры +33 и выше. По нашим данным, на этой неделе воздух прогреется максимум до 30−31 градусов тепла», — подчеркнул собеседник.

Прохлада полезнее для здоровья

Рошка добавил, что подобное резкое изменение погоды благоприятно скажется на здоровье населения.

«Не стоит бояться понижения температуры — большинство людей лучше себя чувствуют в прохладную погоду, а не когда на улице 30 градусов. Прохлада не навредит и аграрному сектору — для сельскохозяйственных культур опасность представляют заморозки. Нынешняя погода благоприятна для самочувствия населения», — заключил эксперт.