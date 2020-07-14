Алексей Тулбуре: Платформа DA должна выступать не за формирование нового правительства, а за политическую программу

Партия „Платформа достоинство и правда” намерена создать правящую коалицию с Партией PRO Moldova и Партией „Шор”, против которых она боролась в последние годы. Более того, на основе протестов против тех, кто в настоящее время формирует PRO Moldova и Партию „Шор”, Платформа DA создала свою партийную философию, считает комментатор, бывший посол Республики Молдова в ООН и Европейской комиссии Алексей Тулбуре, отмечает IPN.

„Не думаю, что такое правительство будет сформировано, но допустим, что да. Как далеко пойдет эта власть, потому что от нее потребуют результаты, как от любой власти. Потребуются результаты в реформе юстиции, результаты в деятельности прокуратуры. Однако люди из PRO Moldova и из Партии „Шор” являются первыми клиентами прокуратуры. Новое правосудие должно будет иметь дело с этими людьми”, - заявил Алексей Тулбуре в ходе передачи „Главное” на телеканале TVC 21.

Таким образом, Алексей Тулбуре утверждает, что Платформа DA должна молиться, чтобы план, который она предлагает, не был реализован, потому что никто не хотел бы взять на себя управление страной в нынешних условиях. „Платформа DA должна выбирать не власть, потому что это будет фиаско для партии, а должна представить политическую программу”.

Политолог Игорь Волницкий считает, что действия Платформы „Достоинство и правда” - это не что иное, как политическая пиар-акция.

В данном случае Платформа „Достоинство и правда” надеется, что будут еще депутаты, которые покинут либо фракцию ПСРМ, либо ДПМ. В то же время они надеются, что демократы изменят свое мнение. Я не думаю, что надежды Платформы DA сбудутся. Социалисты настроены на сохранение власти в государстве. Давайте не будем забывать, что в настоящее время у них есть все рычаги для поддержания власти”, - заявил Игорь Волницкий.

В заключение оба утверждают, что ПСРМ приложит все усилия для того, чтобы нынешняя парламентская сессия была завершена без отставки правительства Кику. Таким образом, после завершения весенне-летней парламентской сессии социалисты будут сосредоточены на предвыборной кампании к президентским выборам, которые должны состояться осенью этого года.