Виорел Фурдуй: Пока государство не определится с направлением, денег на развитие не будет

В Молдове больше не существует проблемы доступа руководителей органов местной власти к средствам европейской помощи. С таким заявлением выступил исполнительный директор Конгресса местных властей Молдовы Виорел Фурдуй в ходе публичных дебатов в агентстве IPN „Как и кому помогает в Молдове Евросоюз”. По его словам, напротив – „сейчас запрос на внешнюю поддержку и число заявок опережают предложение”.

„После последних местных выборов в руководство пришло много людей, которые с большой заинтересованностью изучают возможности привлечения фондов, держат ухо востро, пытаются участвовать во всех конкурсах и используют все существующие инструменты для привлечения денег в развитие своих населенных пунктов”, - утверждает Виорел Фурдуй.

В качестве примеров высокой активности местных руководителей он привел города Единец, Унгень, Стрэшень, Яловень, а также многие села, где активные мэры поставили целью экономическое развитие населенных пунктов.

Но и внешние партнеры, по словам Фурдуя, постоянно развивают инструменты поддержки местных сообществ в Молдове. „Помощь осуществляется и на уровне двусторонних отношений, и в рамках европейских проектов. Например, США помогают развивать города и села через программу „Comunitatea mea”. Швейцария предоставляет гранты на развитие через программу „Mă împlic”. Евросоюз через агентства по развитию реализует проекты по строительству водопроводов, канализации и дорог, а также внедряет собственные программы, например, по повышению энергоэффективности. На подходе запуск новых проектов – „Lider” и „GAL”, которые призваны объединить местные сообщества, местные власти и бизнес”, - говорит исполнительный директор Конгресса местных властей Молдовы.

Вместе с тем местные руководители пока состязаются за очень незначительные ресурсы. „Они радуются каждым пяти-семи тысячам, которые удается получить по той или иной программе, хотя могли бы получать гораздо больше поддержки”, - подчеркнул Виорел Фурдуй.

„Мы много лет говорим о развитии инфраструктуры и основных услуг. Говорим красиво, с трибун, что хотим вернуть людей назад, а когда смотришь, какие ресурсы реально доступны… А ведь на развитие инфраструктуры нужны миллионы. Но от кого зависит доступ к инвестициям? Не от местных властей в первую очередь. И это фундаментальная проблема”, - отметил исполнительный директор Конгресса местных властей Молдовы.

„Власть, государство должно давать четкие сигналы и определиться, в конце концов, с направлениями, чтобы и вправду они имели доверие на международном уровне, а в страну пошли инвестиции в нужном объеме. Без этого у нас постоянно будут вопросы с нехваткой финансирования и отсутствие доступа к серьезным средствам”, - заключил Виорел Фурдуй.

Публичные дебаты „Кому и как помогает в Молдове Евросоюз” были организованы в рамках проекта „Преодоление стереотипов о евроинтеграции через коммуникацию”, который информационное агентство IPN реализует при поддержке Фонда Ханнса Зайделя.