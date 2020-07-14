ВОЗ о четырех сценария распространения коронавируса

Существуют четыре основных сценария распространения коронавируса в различных регионах мира. Об этом заявил в понедельник на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесу.

«Несмотря на то, что ежедневное число смертей остается относительно стабильным, ситуация вызывает серьезную обеспокоенность, - сказал он. - Все страны подвержены риску, но не все пострадали в одинаковой степени».

Первый сценарий, отметил глава ВОЗ, реализован в странах, которые были предупреждены и осведомлены: «Они были готовы и быстро и эффективно отреагировали на первые случаи заражения. В результате им удалось избежать крупных вспышек». К ним генеральный директор ВОЗ причислил некоторые страны Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона, Карибского бассейна и Африки. «Лидеры этих стран взяли контроль над ситуацией в свои руки и наладили эффективную коммуникацию с населением относительно мер, которые должны быть приняты», - указал Гебрейесус.

Второй сценарий наблюдается, в частности, во многих странах Европы, где «имели место масштабные вспышки, которые были взяты под контроль благодаря сильному руководству и населению, придерживающемуся основных мер по предотвращению распространения вируса». Эти страны, заметил глава ВОЗ, доказали, что даже крупные вспышки могут быть взяты под контроль.

Третий вариант развития ситуации разворачивается в странах, которые преодолели первый пик вспышки заболевания, однако ослабили ограничительные меры и теперь ведут борьбу с новыми пиками и увеличением числа ежедневно выявляемых случаев инфицирования: «В нескольких государствах по всему миру мы видим опасное увеличение числа случаевCOVID-19 и заполнение больничных палат вновь. Создается впечатление, что эти страны сдают позиции, поскольку доказавшие состоятельность меры не соблюдают или не выполняются». Глава ВОЗ не назвал государства, где реализуется этот сценарий.

Четвертая ситуация складывается в странах, где наблюдается фаза интенсивной передачи инфекции: «Это происходит в Америках, Южной Азии и нескольких странах Африки. Эпицентром COVID-19 остаются Америки, где зарегистрировано более 50 процентов всех случаев. Однако мы знаем из первых двух ситуаций, что никогда не поздно взять вирус под контроль, это можно сделать даже при очень активной передаче вируса».

«ВОЗ привержена работе со всеми странами и всеми людьми для прерывания цепочек передачи, снижения уровня смертности, помощи сообществам для защиты себя и других сообществ и поддержки сильного руководства и координации, - подчеркнул глава организации. - Но буду откровенен. Слишком многие страны пошли в неверном направлении. Коронавирус остается врагом общества номер один, однако действия многих правительств и людей не отражают этого».

Конкретные страны, выбравшие неверную стратегию борьбы с распространением инфекции, Тедрос Аданом Гебрейесус не назвал, однако он призвал правительства по всему миру «четко и своевременно информировать своих граждан и реализовывать всеобъемлющие стратегии, сфокусированные на прерывание цепочек передачи вируса и спасении жизней».