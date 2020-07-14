14 Июля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Виктор Чобану: Почему у грузин получилось?
14.07.2020

Молдова - страна, которой не хватает нации и даже такая общая беда, как пандемия коронавируса, не сплотила и ничему нас не научила, - заявил в facebook политический аналитик Виктор Чобану.

Как передает агентство "ИНФОТАГ", он задался риторическими вопросами: "Провалена полностью борьба с пандемией? Оппозиция требует отставки министра здравоохранения Виорика Думбрэвяну?".

Он напомнил, что президент РМ Игорь Додон обещает ее наградить орденом. "Это и покупка лояльности и демонстрация всем остальным, что Додон своих не сдает. Только эти дешевые игры на публику, когда на кону жизнь и здоровье людей, ничего кроме омерзения не вызывают", - полагает эксперт.

Чобану считает, что примером успешной борьбы с пандемий можно считать Грузию. "Почему у грузин получилось, и показатели во много раз лучше наших? Первое. Там борьбой с пандемией занимались эпидемиологи, вирусологи, инфекционисты. Второе - перед лицом общей опасности политики отошли и не вмешивались в процесс. В Молдове в пандемии, как в капле воды отразилась вся мелкотравчатость и никчемность отечественного политического класса", - считает аналитик, назвав нынешний состав парламента "бродячим цирком". По его мнению, в действиях власти все подчиненно одной ясной цели - предвыборной кампании. 


 
Количество просмотров:
109
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.