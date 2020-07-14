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Экономика
Рынок недвижимости в апреле-июне упал на 36 процентов
14.07.2020

Молдавский рынок недвижимости в апреле-июне упал на 36%, что весьма ощутимо после заметного роста за два последних года.

Как передает "ИНФОТАГ", ссылаясь на анализ рынка недвижимости эксперта Вячеслава Ионицэ, во втором квартале 2020 г. продажа-покупка квартир была на уровне 4,1 тыс. сделок, что на 36% меньше, чем за аналогичный период 2019 г.

Такое количество сделок на рынке представляет собой "минимальное значение за последние три года".

"В реальности рынок недвижимости не уменьшился настолько, насколько он вернулся к обычным параметрам до бума недвижимости в период 2018-2019 гг.", - считает эксперт.

К примеру, в 2019 г. было заключено 28,7 тыс. сделок с квартирами, что является абсолютным рекордом для Молдовы, вдвое превышая среднегодовой показатель, который в последние годы составлял 14-15 тыс. квартир в год.

В настоящее время 80% от общего количества сделок с жилой недвижимостью происходит в столице Молдовы - Кишиневе. Еще десять лет назад этот показатель был на уровне 60%.


 
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