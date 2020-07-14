Сотрудница молдавской полиции похудела на 64 килограмма

В борьбе с лишним весом Корине Репещук помогла только железная дисциплина и огромная сила воли.

Корине Репещук впору на глянцевых обложках модных журналов красоваться, рекламировать модные одежды и участвовать в конкурсах красоты. А она с утра пораньше надевает форму, на голове - пилотка и мчится в инспекторат полиции. Корина - полицейская (есть такое слово?), в общем, сотрудница новоаненского инспектората полиции, полисвумен...

Но дело даже не в этом. Трудно представить, что эта красавица с бездонными глазами еще три года назад была гадким утенком. В свои двадцать четыре года Корина была толстой, ну очень толстой! При росте 175 сантиметров весила 134 килограмма!

- Я начала поправляться с седьмого класса, ела все вредное - чипсы, сладкое, кола, - рассказывает "Комсомолке" Корина. - Вышла замуж,родила... 134 килограмма - таков был мой стандартный вес. Старалась похудеть на таблетках, порошках, немного сбрасывала вес, но потом он неизменно возвращался. Когда родила, только ела и спала. А живем мы на четвертом этаже. Тяжело стало подниматься... И около трех лет назад я решила - все, надо худеть!

Корина сдала анализы, врачи сказали, что все хорошо, можно начать худеть. У Корины появился свой диетолог, психолог и тренер.

- У меня в день было по две-три тренировки - фитнес и спортзал, - продолжает Корина. - Утром бег, потом тренировка, вечером - в спортзал. И так каждый день. Бегать сначала не могла, просто ходила по десять километров, только потом начала бегать. Диетолог составила мне программу, кушала все по инструкции - мясо, овощи, все ела, даже хлеб, только бездрожжевой. В день потребляла 1500 калорий, сейчас мы дошли до 1350.

Корина активно занимается спортом (Фото: соцсети).

В воскресенье у Корины был разгрузочный день, когда она могла позволить себе что-то из "запрещенных" продуктов, сладкое, например, черный шоколад или арахисовое масло.

- Год-полтора мне было очень тяжело, - признается Корина. - Мы с мужем перестали ходить в гости и на праздники, чтобы у меня не возникало соблазна сорваться.

В первые месяцы вес уходил быстро, потом по чуть-чуть, по килограмму-два в месяц. Даже в карантин Корина умудрилась в месяц скинуть пять кило! За три года упорная девушка (Корине сейчас 27 лет) скинула в общей сложности 64 килограмма и весит сейчас ровно семьдесят!

- Муж меня полностью поддерживал во время моей борьбы с лишним весом. Даже перешел вместе со мной на правильное питание. А вредным пусть питается вне дома! - смеется Корина. - Муж очень мной гордится!

Корина одержала самую трудную победу - над собой (Фото: соцсети).

Самое главное в борьбе с лишним весом - это железная дисциплина.

- Нельзя себе давать слабины, - советы от Корины. - Каждое утро, даже в субботу, просыпаться в пять утра и идти на пробежку - тяжело. После пробежки в семь утра - тренировка. Подружки лопают бургеры, а я - огурцы с помидорами. Коллеги смеются,я иду на рынок, спрашиваю их: "Что вам купить?" Они улыбаются: "Петрушку!" Я каждый день ем петрушку. Ем только то, что посоветовал диетолог. А у нас ведь как думают? С одной шоколадки ничего ведь не будет! А где одна шоколадка, там другая, третья...

Сейчас из-за сгонки такого большого количества килограммов у Корины возникли проблемы с кожей.

- Кожа растянулась, нужна операция, чтобы срезать лишнюю кожу, - вздыхает Корина и переходит на сленг бодибилдеров. - Мне надо "подсушиться", сбросить еще 4-5 кило. Еще надо подкопить денег на операцию и немного решительности.

Корина превратилась в настоящую красавицу! (Фото: соцсети).

- В конкурсы красоты не зовут участвовать?

- Я же на службе, не могу! Да и стесняюсь по-прежнему...

СОВЕТ ОТ КОРИНЫ ТЕМ, КТО МЕЧТАЕТ ПОХУДЕТЬ

- Главное - начать! Самые сложные первые двадцать дней, потом не заметишь, как начинаешь привыкать себя ограничивать в еде. И железная самодисциплина! Не давать себе никакой слабины, никогда не жалеть себя!

Обязательно худеть вместе с врачами, следовать их советам и есть по программе, которую специально для вас разработал диетолог. И спорт! Каждый день - спорт! Начните с малого и постепенно увеличивайте нагрузки.

ЛЕОНИД РЯБКОВ