Почетный председатель Демпартии Молдовы: Возможно, Плахотнюк слушал наши телефонные разговоры

По словам Дмитрия Дьякова, у него и его однопартийцев были внутренние телефоны.

Почетный председатель Демократической партии (ДПМ) Дмитрий Дьяков рассказал о том, что у членов партии были внутренние телефоны iPhone, через которые они общались. Он уточнил, что речь идет о том периоде, когда Владимир Плахотнюк был лидером партии. Политик не исключает, что переговоры записывались, сообщает tv8.md

- Такими телефонами мы также общались с Владимиром Плахотнюком, - сказал Дмитрий Дьяков.Возможно, что разговоры и записывались. Я чувствовал, что этот телефон не был простым. Плахотнюк всегда звонил на этот телефон.

ПАВЕЛ МУНТЯН