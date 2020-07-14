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Общество
Марина Таубер организовала штурм Бастилии Орхейленда с последующим запуском аттракционов
14.07.2020

В минувшее воскресенье, как все помнят, Марина Таубер организовала штурм Бастилии Орхейленда с последующим запуском аттракционов. Вопреки запрету властей. 

Как следствие, полиция оштрафовала более пятидесяти сотрудников парка развлечений за нарушение запретов КЧС. И это странно, ведь назначение штрафов за нарушение правил ЧС не так давно Конституционный суд признал незаконным. Есть мнение, что от штрафов юристы Шора отобьют своих людей в судах. 

Чтоб Орхейленд не выглядел козлом отпущения, полиция сообщает о штрафах и для пары ресторанов в Вадул-луй-Водэ, а также нескольких пассажироперевозчиков и полутора десятка физических лиц. Думаем, в суде эти протокола ждёт та же незавидная участь, что и в случае с сотрудниками Орхейленда. 

Остаётся лишь сакраментальный вопрос, когда полицейские начнут посещать и штрафовать близкие к власти и лично эль-прэзидентэ бассейны и ночные клубы? Или кумэтризм в Молдове по-прежнему сильнее закона? Ну тогда значит со времён Влада Георгиевича ничего не изменилось. 

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