В минувшее воскресенье, как все помнят, Марина Таубер организовала штурм Бастилии Орхейленда с последующим запуском аттракционов. Вопреки запрету властей.

Как следствие, полиция оштрафовала более пятидесяти сотрудников парка развлечений за нарушение запретов КЧС. И это странно, ведь назначение штрафов за нарушение правил ЧС не так давно Конституционный суд признал незаконным. Есть мнение, что от штрафов юристы Шора отобьют своих людей в судах.

Чтоб Орхейленд не выглядел козлом отпущения, полиция сообщает о штрафах и для пары ресторанов в Вадул-луй-Водэ, а также нескольких пассажироперевозчиков и полутора десятка физических лиц. Думаем, в суде эти протокола ждёт та же незавидная участь, что и в случае с сотрудниками Орхейленда.

Остаётся лишь сакраментальный вопрос, когда полицейские начнут посещать и штрафовать близкие к власти и лично эль-прэзидентэ бассейны и ночные клубы? Или кумэтризм в Молдове по-прежнему сильнее закона? Ну тогда значит со времён Влада Георгиевича ничего не изменилось.

@Telegram