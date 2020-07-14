Муниципальные власти намерены обустроить около 10 000 парковочных мест. Некоторые парковки будут на обочине дороги, где это возможно.

Другие на тротуаре, не ограничивая пространство, предназначенное для пешеходов. Вице-примар Илие Чебан уточнил, что при разработке концепции платных автостоянок и парковок был взят опыт Румынии, точнее, города Орадя.

"Мы создали по решению муниципального совета рабочую группу, которая работает над концепцией парковок и автостоянок в муниципии. Соответственно, будет разработана концепция, которую представят муниципальному совету для утверждения”, - отметил вице-примар.

Тариф на парковку будет утвержден Кишиневским муниципальным советом по предложению рабочей группы. Проект концепции будет представлен до конца лета.

@Telegram