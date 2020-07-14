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Общество
Муниципальные власти намерены обустроить около 10 000 парковочных мест
14.07.2020

Муниципальные власти намерены обустроить около 10 000 парковочных мест. Некоторые парковки будут на обочине дороги, где это возможно.

Другие на тротуаре, не ограничивая пространство, предназначенное для пешеходов. Вице-примар Илие Чебан уточнил, что при разработке концепции платных автостоянок и парковок был взят опыт Румынии, точнее, города Орадя.

"Мы создали по решению муниципального совета рабочую группу, которая работает над концепцией парковок и автостоянок в муниципии. Соответственно, будет разработана концепция, которую представят муниципальному совету для утверждения”, - отметил вице-примар.

Тариф на парковку будет утвержден Кишиневским муниципальным советом по предложению рабочей группы. Проект концепции будет представлен до конца лета.

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