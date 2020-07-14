Анна Билинкис. Что значит быть Членом Совета Orhei-Vit в 26 лет

Интервью с Анной Билинкис, Членом Совета холдинга Orhei-Vit. Рубрика «Новые молдаване» при поддержке XOR

Анна, привет. Первый вопрос, может, чуть неудобный, но необходимый. Ты готова, что часть читателей интервью неизбежно решит: «Стала бы она членом совета большого холдинга в 26 лет, если бы ее отец не был бы его владельцем?» Это может быть некомфортно для тебя?

Вообще-то я готова только частично согласиться с таким мнением. В мире огромное количество предприятий, где я могла бы проявить свои знания. В том числе и в составе руководства тоже. Скорее всего, на это потребовалось бы больше времени. Но я уверена в себе и в своей компетентности.

В детстве я часто бывала с отцом на Orhei-Vit и успела достаточно хорошо познакомиться с производственными процессами, знаю команду, специалистов, которых работают здесь более 15 лет. Также я хорошо знакома с тем, как сложно строить бизнес в местных условиях. И для меня работа здесь это ещё и вызов. Хорошо и легко трудиться в светлом офисе крупной корпорации где-нибудь в Чикаго или Нью-Йорке – построены бизнес-процессы, выполняешь работу только своей сферы деятельности и не переживаешь за продажи. Моя цель – вложить в предприятие накопленные за рубежом знания, чтобы все мы могли гордиться качеством и вкусом молдавских продуктов, чтобы мы ни в чем не уступали брендам с мировым именем.

Так что стремительная карьера в Orhei-Vit – это, конечно, не случайность, это действительно предложение моего отца, которое я радостью приняла. И начинала я здесь, еще, будучи студенткой, как сотрудник отдела маркетинга, а не как член совета.

Я уже от себя добавлю, пользуясь тем, что я знаю твоего отца лет 30, не меньше, и выкурил с ним ни одну сигару. Даже если бы я, как и ты, учился экономике и бизнесу в Чикаго, и даже, если бы моя фамилия была Билинкис, он все равно бы отправил меня в отдел продаж, «в поле», перед тем как рассмотрел бы саму идею продвигать меня вверх. Кстати, я не ошибся, ты училась в Чикаго экономике и бизнесу?

Да, я училась в Чикаго, если быть точной в определениях, то моя специализация звучит чуть по-другому. В 2016 году я получила Bachelor of Science в DePaul University по двум специальностям Economics и Art Studio. Искусство, на мой взгляд, это тоже часть маркетинга, так что мне было интересно получить углубленные знания истории искусств, живописи, скульптуры и фотографии. А в 2017 я закончила мастерат в этом же университете, но уже по специализации «Экономика и углубленный анализ в эконометрике».

Эконометрика?

Аналитика больших баз данных, поиск взаимосвязей и прогнозирование как на уровне экономики в целом, так и крупных предприятий.

То есть ты отвечаешь теперь и за прогнозирование в Orhei-Vit?

Для эконометрики нужны действительно БОЛЬШИЕ данные. Прогнозировать работу предприятия, например, на молдавском рынке с помощью математических методов занятие, довольно, сложно. Слишком маленький рынок, индивидуальные причины и частности в нашей стране влияют серьезнее, чем статистика. Здесь завод – не объект. Но, если взять мировой рынок яблочного концентрата, то это уже биржевой товар. В этом случае действительно можно подключить эконометрику, чтобы попробовать предсказать колебания цены в будущем.

Как, все-таки, началась работа на предприятии?

Изначально я собиралась действительно заняться эконометрикой и работой с big data, но приехала летом 2017 года провести время с семьей, после окончания университета. Спустя месяц я начала вовлекаться в вопросы в холдинге Orhei-Vit. Больше всех меня заинтересовали вопросы маркетинга. Потом я стала углубляться и в другие проекты, в финансовые вопросы. Работала Советником генерального директора и курировала работу отдела маркетинга, настояла на более тесном взаимодействие коммерческих структур в холдинге. Ну и спустя два года мне доверили стать членом совета. Как Вы понимаете, хорошо зная моего отца и уровень его требований во всем и ко всему, это накладывает на меня еще большую ответственность, но и даёт безусловную возможность собственного развития.

Как член совета, за что ты отвечаешь?

Мой вклад – это работа с маркетинговой стратегией, создание новых продуктов. От участия в ее разработке, до координации тех экономических последствий, к которым она приводит. И это не только продукция Orhei-Vit, но и, в том числе это продукция Carlevana Winery, а также новые продукты и бренды, такие как Apa Buna.

Apa Buna? Я слышал о переговорах, но не знал, чем они закончились.

Да, Apa Buna – теперь часть холдинга. Apa Buna были первыми на рынке воды в упаковке 19 литров в Молдове. Но в последние годы позиции бренда были утрачены. Когда Apa Buna стала частью семьи Orhei-Vit, они уже были третьими или четвертыми на рынке. И я уверена, что мы можем вернуть Apa Buna на лидирующую позицию, в том числе за счет развития нового продукта - бутилированной воды очень высокого качества. Apa Buna натуральная вода, разливаемая на территории охраняемой ЮНЕСКО, без дополнительной обработки, с отличным pH 7,4 и минерализацией почти 400 миллиграмм на литр. Вкусная, полезная, экологически чистая, одна из лучших по соотношению «цена - качество» на рынке.

Я пока не видел ее в супермаркетах…

На данный момент, потребитель может купить её на заправках Petrom, Bemol, Lukoil, Tirex, Vento, в сетях специализированных магазинов, таких как Alcomarket 18+ и Moldpresa, супермаркете Bonus и т.д.

Вернемся к Orhei-Vit, все-таки, это главный объект твоего внимания. Давай сделаем перебивку на вкусное. Порадуй новостью.

Мы рады представить новую линейку джемов VITA с высоким содержанием фруктов – 70 процентов. Помимо традиционных вкусов, как клубничный джем и ягодный джем, линейку дополняет манго-персиковый джем, а также апельсиновый мармелад с цедрой. Совсем скоро мы дополним эту линейку сливовым спрэдом, который вообще не содержит добавленного сахара.

Теперь можно спокойно возвращаться к маркетинговой стратегии…

Вы же помните знаменитые «четыре П» Джерома Маккарти? Product (товар), Place (место), Price (цена), Promotion (продвижение). Поставить нужный продукт в нужном месте по правильной цене и в нужное время. Потом в 80-м году Бернард Бумс и Мэри Битнер добавили три дополнительных П фактора: People (люди), Process (процесс ) и Physical evidence (вещественные доказательства). В практике работы Orhei-Vit мы стараемся использовать правило всех семи «П». Мир изменился. Цифровой мир оказал свое влияние. У клиентов другие ожидания, чем 10 лет назад. Бизнесы должны адаптироваться, если они хотят выжить. Они должны достаточно быстро и гибко модернизироваться для удовлетворения потребностей сегодняшних клиентов.

Я, как и большинство, склонен воспринимать стратегию через призму практики. Как Orhei-Vit реализует положения стратегии? Тренд здорового питания набирает силу?

Да, это невозможно не видеть. И Orhei-Vit уловил и тренд на здоровое питание, и другие ориентиры поколений Y, Z и Альфа, и следует им. Молодая команда сотрудников Orhei-Vit этому способствует: инициирует и продвигает. Наша компания заботится о здоровом питании наших клиентов, от детей до взрослых, через вертикальную интеграцию. Другими словами, мы собираем натуральные продукты с наших полей, используем рецептуры и технологии, позволяющие максимально сберечь пользу продуктов (мы расширяем линейку продуктов без добавления сахара, без прочих добавок) - и до конца прослеживаем весь процесс производства и доставки конечных продуктов до покупателей. И, конечно, Orhei-Vit через on-line платформы, такие как FB и Instagram, продвигает информацию о пользе ежедневного потребления фруктов и овощей, как свежих, так и в соках и в консервации, и о новинках продукции нашей компании.

А «П» которое люди? (people)

«Люди» включают тех, кто прямо или косвенно вовлечен в торговлю продуктом или услугой. В основном это сотрудники по работе с клиентами, менеджеры call-центра, представители - мерчендайзеры, они также являются лицом организации и реализуют нашу стратегию в прямом общении с партнерами и потребителями. Они заряжены на результат. А для получения лучшей эффективности мы направляем персонал на тренинги.

Как на стратегию Orhei-Vit повлияли карантин и пандемия COVID-19. Уверен, что еще в январе 2020 года таких факторов в вашей стратегии еще не было…

Для нашего холдинга, это не экономический кризис, а новые экономические реалии. И наша главная задача - следить за изменениями в поведении покупателей. К примеру, «новые реалии» стимулировали потребителей перейти в цифровой мир гораздо быстрее. Это связано и с процессом покупки товара - стало больше интернет доступных площадок для торговли. Потребители все больше уделяют внимание внешнему виду продукта и выбирают продукт премиум дизайна – красивая дорогая упаковка, качественный продукт, но при этом по доступной цене.

Мы вовремя уловили эту тенденцию и с начала 2020 года посвятили не только обновлению существующих линеек продуктов холдинга, как Naturalis, Vita, Vita Baby, Apa Buna. Но также мы уделяем много внимания созданию новых эксклюзивных позиций, таких, кстати, как линейка премиальных джемов с 70% фруктов, фруктовых напитков, расширения ассортимента текущих брендов; и со многими новинками потребители познакомятся этим летом.

Анна, последний вопрос. Год назад мы пили с тобой кофе, и ты говорила о планах начать бизнесы, которых пока нет в холдинге. Планы отложены или будут реализованы?

На этом этапе я всё больше и больше вовлекаюсь в орбиту деятельности компаний холдинга: меня это интересует, вдохновляет, заставляет вникать во многие сферы бизнеса. Но я открыта и для других проектов, в том числе собственных. Поговорим за чашечкой кофе через годик.

Павел ЗИНГАН