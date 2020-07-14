Вниманию туристов, собравшихся в Турцию! Карантин - залог скандала, если о нем не сообщить

Жители Молдовы должны обязательно посидеть на карантине. Правда, не все, а лишь те, кто возвращается из-за рубежа.

Вы спросите, что в этом такого, когда ранее было объявлено о необходимости посидеть дома две недели в виду опасности распространения коронавируса. Но в данном случае речь идет, в частности, о согражданах, съездивших недавно в Турцию отдохнуть.

Заведомо многие турфирмы убеждали их, что пока что по карантину для возвращающихся ситуация не очень ясна. На отдыхе, кстати, никто туристов под замок не сажал. А вот по прилету в Кишинев началась, по данным нашего источника, настоящая свистопляска – каждому из прибывших сообщали, что теперь он обязан находиться дома 14 дней. Молдавские пограничники каждого вернувшегося туриста обязали подписать декларацию о том, что лицо будет находиться на карантине вплоть до правовой ответственности в виде крупных штрафов.

Собрались в Турцию? Считайте карантин в список 14 дней дней вынужденного отпуска дома. Это правило будет действовать как минимум до 31 июля, что же будет дальше - пока неизвестно.

Подготовил Михаил Генчу