Доказано: партия «Шор» действует сообща с румынскими порталами

Еще у кого-то есть сомнения, кто с кем в одной упряжке? Партия «Шор» активно распространяет призыв к свержению власти.

На сайте политформирования, а также на портале подконтрольного ему телеканала «Центральное телевидение»размещена одиозная публикация, где сказано, что «граждане Оргеевского района объявили вотум недоверия властям и правительству Иона Кику за произвол и дискриминацию, которым подвергаются жители этого района».

Пока неясно, что это за национальная идентичность такая, граждане Оргеевского района, но, думаем, что СИБу здесь нужно особо тщательно поработать.

Любопытно, что аналогичный текст моментально возник и на портале deschide.md, финансируемом Румынией. Ниже можно увидеть скрин.

Теперь все встало на свои места. Покупные адепты Илана Шора вопреки здравому смыслу и собственному разумению действуют в интересах другого государства, то есть, против своей собственной страны.

Ранее, напомним, тождественные настроения можно было заметить в рядах «Нашей партии» Ренато Усатого.

Недавно, если кто не помнит, партия «Шор» устроила дебош против закрытия парка Орхейленд в связи с пандемией коронавируса.

Подготовил Михаил Генчу