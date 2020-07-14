Молдова заняла 79 место в рейтинге ООН по готовности к деятельности электронного правительства

Молдова заняла 79 место в рейтинге ООН по готовности к деятельности электронного правительства среди 193 стран мира. В предыдущем рейтинге 2018 г. она занимала 69 место.

Как сообщает «ИНФОТАГ», глобальный рейтинг ООН по развитию электронного правительства рассчитывает e-Government Development Index (EGDI) который является составным индикатором, измеряющим готовность и способность правительства использовать информационно-коммуникационные технологии в целях оказания услуг населению. Он рассчитывается на основе трех составляющих: развития электронных услуг (OSI), развития человеческого капитала (HCI) и телекоммуникационной инфраструктуры (TII).

С показателем 0,6881 из 1 (0,659 в 2018 г.) Молдова относится к группе стран с высоким индексом развития электронного правительства. При этом, OSI у республики равен 0,7529 (0,7708), HCI – 0,7432 (0,7274), а TII – 0,5683 (0,4787).

Авторы исследования рекомендуют Молдове сохранять высокий уровень развития электронных услуг путем инвестиций - как в человеческий капитал, так и в развитие инфраструктуры.

В рейтинге Молдова расположилась между ЮАР и Андоррой. Возглавляют его Дания, Южная Корея и Эстония. А замыкают – Сомали, Эритрея и Южный Судан.

Россия – на 36-ом месте, Румыния – на 55-ом, Украина на 69-ом.