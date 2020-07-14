Плата за лишние квадратные метры: Как наживаются на жителях Кишинева

Владельцы многих квартир в новых домах, сами того не зная, переплачивают за свое жилье.

Владельцы многих квартир в новых домах, сами того не зная, переплачивают за лишние квадратные метры своего жилья, поскольку, очевидно, благодаря сговору строительных компаний и сотрудников кадастрового органа последние приписывают им на бумаге лишние квадраты, и впоследствии в кадастре не признают имеющуюся разницу в замерах, которую могут официально подтвердить независимые архитекторы при помощи современного оборудования.

О таких фактах порталу Noi.md рассказал Александр Бунеску, который оказался жертвой такого мошенничества вместе с еще несколькими семьями жильцов в одном из новостроек Кишинева. У них в итоге была выявлена разница между реальной площадью купленной квартиры и площадью, отраженной в документах застройщика и кадастра.

Александр Бунеску отметил, что во время начала ремонта в своей квартире выявил некоторые недочеты, в том числе, касающиеся соответствия заявленной площади жилья. Учитывая, что квартира расположена в жилом комплексе примерно на 350 квартир, где ранее были выявлены факты хищений материалов во время строительства, он допустил возможность осуществления и неправильных замеров и обратился в кадастр для повторных замеров, чтобы сверить их с имеющимися официальными данными от застройщиков.

Примечательно, что первый повторный замер, проведенный в январе 2020 г. квалифицированным инженером кадастрового органа, показал, что реальная площадь квартиры примерно на 1 кв м. меньше, чем это было указано в официальных документах. Кадастровый орган выдал официальные документы с мокрой печатью, номером и датой, а именно геометрический план квартиры, с указанием площадей каждого помещения и квартиры в целом, а также акт констатации разницы в размерах.

На основе этих документов, полученных от кадастра Александр Бунеску обратился с официальным письмом в строительную компанию для возврата денег, уплаченных им за, как выяснилось на практике, несуществующий метр площади квартиры. Никаких ответов от компании застройщика не поступило.

Однако через три месяца сами сотрудники кадастра выразили желание снова перемерять квартиру, что, по мнению ее владельца, было весьма странно и подозрительно. Он попросил предоставить документы, чтобы знать на основе чего осуществляется перезамер.

У сотрудников кадастра был некий документ, но они не вручили копию и не разрешили его сфотографировать, и осуществили в итоге новый замер. В ходе этого процесса владелец жилья фотографировал план рабочей схемы, план стен, записанные на документах данные новых замеров. Через месяц кадастровый орган выдал владельцу квартиры документ с новыми данными замеров, при этом его сотрудники попросили вернуть им официальные документы, выданные на основе замеров, произведённых в январе.

Когда им были отданы оригиналы с данными первого повторного замера, они предоставили взамен другие документы с теми же данными, которые значились изначально у застройщика. При этом в выданных документах датой проведения замеров был указан январь, а также номер документа, идентичный с тем, который забрали.

В итоге получается, что после инициированного по собственной инициативе перезамера, кадастровый орган вернулся к первоначальным данным и выдал цифры по площади квартиры такие же, что были указаны компанией-застройщиком.

Александр Бунеску назвал это очень странным, поскольку первый повторный замер кадастра показал площадь квартиры на один квадратный метр меньшую, чем было указано у застройщика, а после произведенных новых замеров кадастр вернулся к изначальной позиции, как и у застройщика.

Фото: noi.md Документы, выданные в январе Фото: noi.md Фото: noi.md Документы, выданные в мае Однако независимый архитектор, который произвёл расчёты на основании данных рабочей схемы кадастрового органа и использовал для подсчета специализированные программы, установил, что площадь квартиры на самом деле на 0,8 кв метра меньше, чем это заявлено в последних официальных документах. Фото: noi.md Фото: noi.md Фото: noi.md Кроме того, узнав об этой проблеме, ещё несколько собственников того же жилого комплекса, обратились в кадастровый орган, для осуществления замеров своих квартир. Каждый из них фотографировал данные рабочей схемы, во время замеров. Заметим, что инженеры кадастрового органа, производили замеры аппаратом с лазерным дальномером, что исключает погрешности в измерениях. Получив геометрические планы квартир, с указанием площадей каждого помещения и квартир в целом, собственники квартир были шокированы. Данные рабочих схем во время замеров не совпадают с официальными данными геометрических планов квартир. Очевидно, что в кадастре просто списали цифры с предыдущих данных компании-застройщика. Многие реальные данные просто не вносились в окончательные документы. Так, в рабочих документах фигурировали одни цифры по площади измеряемого жилья, то в официальных документах они уже корректировались в сторону увеличения, и технические данные замеров не соответствовали окончательным официальных данных. На вопрос о том, что за странности происходят с замерами, сотрудники кадастра отметили, что у них есть внутренний приказ №07 от 17.01.2015 и соответствующая этому приказу инструкция, которая гласит, что при замере 6 линейных метров допускается погрешность в 3 см. Однако, как выяснил Александр Бунеску, в “Инструкции о способе проведения кадастровых работ на уровне зданий и изолированных помещений”, которая была утверждена приказом №07 от 17.01.2015, сами замеры разделены на три категории: замеры участка, замеры здания и замеры изолированных помещений. При этом, пункт с допускаемой погрешностью, на который ссылаются в кадастре, касается только замеров площади здания, а в описании замеров изолированных помещений, то есть квартир, ни о каких допускаемых погрешностях не говорится. Как считает обманутый владелец квартиры, очевидно, что работники кадастра или системно, либо в сговоре с компаниями-застройщиками, находят различные лазейки, чтобы не допустить фактической разницы между замерами компаний-застройщиков и официальными данными кадастра. По его словам, данные застройщиков по площади квартир не совпадают с цифрами реальных замеров, но в кадастре делают все, чтобы их подтвердить, пишут площадь больше, чем есть на самом деле, хотя альтернативные, независимые замеры указывают наличие расхождений. "В итоге нет достоверности в правильности приводимых данных застройщиков и кадастра. Независимые архитекторы проводят с помощью электронных рулеток и современных программ свои расчеты, и эти данные не совпадают с тем, что нам говорят. Понятно, что при застройке 350 квартир, если в каждой из них приписать лишние полметра и пересчитать потом на полметра больше, то на выходе получится прибыль в 175 кв м площади жилья, а это уже несколько шикарных квартир, реализуемых застройщиком по немалым ценам", - отметил в заключение Александр Бунеску. “Дело пахнет керосином” и, по всей видимости, в данной ситуации можем пожелать собственникам этих квартир - “Прокуратура Вам в помощь!”.

АЛЕКСАНДР ВИНОГРАДОВ