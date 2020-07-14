На журналистов Молдовы давят с новой силой идеологические противники молдавского государства

Ангажированный румынскими "спецами" портал deschide.md снова отличился. На этот раз - в отношении журналиста Елены Левицкой-Пахомовой. И повод вспомнить о выпаде со стороны автора заказного материала, грязноротого Сергея Ильченко.

Все началось с того, что ведущие программы, транслируемой на канале ТВ8, Ната Албот и Андрей Болокан оскорбили журналиста Елену Левицкую-Пахомову. Подробности здесь.

Пахомова решила так дело не оставлять, тем более так называемые юмористы прошлись в своем пассаже по ее детям. Штраф, в итоге получил, канал ТВ8, так и не принесший извинения. Теперь команду Натальи Морарь ждет суд.

– Накануне получила письмо от Совета по предупреждению дискриминации. О переносе рассмотрения дела против телеканала TV8 по факту дискриминации и призыву к ненависти. К нему приложение - позицияTV8, изложенная (!) бывшим членом данного Совета Дойной Иоаной Стрэйстяну. Читаю и понимаю, что где-то я это видела. Точно, в статье Сергея Ильченко на deschide.md. Сравниваю. Так и есть, - написала Левицкая-Пахомова в своем тг-канале "Ивановна".

По ее словам, автор текста считает, что в своих фильмах Левицкая-Пахомова оскорбляет местное население.

– Простите, а мы, русскоязычные, не местные?! Ильченко пишет, что я возбуждаю звериную ненависть к румынам. Можно факты? Там же сказано, что меня можно оскорблять, потому что я являюсь публичным лицом, так как упомянута на сайте dodon.md, а также беру интервью у президента. Напоминаю забывшим, на TV8 он тоже бывает. А теперь вишенка на торте. Оба используют формулировку про «детей как щит». Ни один человек в здравом уме вообще об этом говорить не будет.

Мало того, точный повтор фразы лишь убеждает меня в том, о чем мне уже писали и не раз говорили – это организованная, заказная атака. Ильченко четко излагает цель – «Пахомова, уходи из профессии». Ну, журналистику я не брошу, даже когда сменю профессию. И эта смена инициаторам травли, ой, как не понравится. Ну и скучно работаете, без фантазии, креатива и задоринки. Совесть, честь и достоинство к этому списку не прилагаются, - заключила Левицкая-Пахомова.

Подготовил Николай Костыркин