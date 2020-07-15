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Общество
Под мостом на Телецентре появится граффити площадью в 4 000 квадратных метров
15.07.2020

Арт-искусство на улицах Кишинева. Мост на Телецентре изменит свой внешний облик - там появится граффити площадью в почти 4 тысячи квадратных метров. Художественным оформлением моста займется Дмитрий Потапов, который ранее оформлял стадион "Динамо". Общая стоимость проекта - 300 тысяч леев, сообщает телеканал Publika.

- Это хорошее дело, но надо договориться и с теми, кто уже нарисовал тут свои красивые рисунки. Люди ведь привыкли к ним, - заявил по этому поводу Ион Чебан, примар столицы.

Автор: Михаил Генчу


 
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