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Майя Санду не очень хорошо понимает, какие полномочия у президента Молдовы
15.07.2020

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Мда, Майя Санду тоже, аки и Игорь Додон, не очень хорошо понимает, какие полномочия у президента Молдовы и какая пропасть между политической должностью и юридическими возможностями.

Применительно к назначению судей, отклонить кандидатуры которых глава государства не может, Санду говорит что хочет "посмотреть, как они объявят импичмент, если не захотеть продвигать коррумпированного человека" на пост.

Такой она видит "единственную возможность порвать порочный круг" - за счет "крайних", но решительных шагов.

Лозунг. Хороший. Но не очень понятно, куда нас всех такая внеправовая принципиальность заведет.

@Telegram GK


 
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